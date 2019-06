De Grand Prix van Frankrijk van afgelopen zondag gaat als 'ontzettend saai' de boeken in. Het seizoen staat bovendien sowieso al niet bol van de spanning. Het gemor dat er wat moet veranderen in de Formule 1 zwelt daarom aan.

1. Pirelli moet de banden met 'de klif' terugbrengen

Het is pr-technisch niet goed voor een bandenleverancier om snel en vooral plotseling slijtende banden te leveren, maar het komt het racen ten goede. Toen de Italiaanse rubbermaker in 2011 in de koningsklasse kwam, had het bedrijf banden die niet lang meegingen en uiteindelijk plotseling grip verloren, de zogeheten 'klif'. Dat was succesvol. Denk maar aan het seizoen 2012, toen de eerste zeven races door zeven verschillende coureurs werden gewonnen.

Pastor Maldonado, de verrassende winnaar in Spanje in 2012. Hij won mede dankzij de onvoorspelbare Pirelli-banden. (Foto: Getty)

2. Introduceer de reverse grid

De kwalificatie is dit seizoen regelmatig spannender dan de race. De sessie op zaterdag kan nog belangrijker worden gemaakt door ook punten uit te delen in de strijd om pole. Op die manier gaan de coureurs nog steeds voor de hoogste klassering, terwijl ze weten dat de startopstelling zondag volledig of deels wordt omgedraaid. Als Hamilton steeds als tiende start als hij pole heeft getraind, gaat er sowieso meer ingehaald worden. Verrassingen liggen op de loer en strijdgewoel lijkt gegarandeerd.

3. Strafgewichten

Het is in veel autosportklassen gebruikelijk dat de snelste auto's na goede prestaties strafgewichten krijgen voor de volgende race. Gewicht gaat altijd ten koste van de snelheid. Het zal het veld dichter bij elkaar brengen, terwijl teams nog steeds de drang kunnen behouden om hun auto zo snel mogelijk te maken.

Strafgewichten zijn gebruikelijk in de DTM. (Foto: Getty)

4. Introduceer veel meer standaard onderdelen

Dit is iets waar de Formule 1 ook daadwerkelijk aan werkt. Bij dit idee krijgen de teams bijvoorbeeld allemaal dezelfde versnellingsbakken, dezelfde vering of dezelfde vleugels. De Amerikaanse NASCAR is bij uitstek een sport waarin dit gebruikelijk is. Daar hebben de auto's nog steeds hun eigen uiterlijk, maar hebben die onderhuids veel dezelfde onderdelen. Klein punt van aandacht: in de Amerikaanse stockcarklasse zijn het nog steeds enkele rijke teams die de sport domineren. Grote budgetten maken dus nog altijd een verschil, maar minder dan die nu in de Formule 1 doen.

NASCAR-auto's hebben uiterlijke verschillen, maar onderhuids veel overeenkomsten. (Foto: Getty)

5. Gelijkwaardige auto's

Dit idee is niet heel realistisch, omdat het flink afwijkt van de kern van de Formule 1. In de Formule 2 heeft elke coureur in de basis dezelfde auto, maar zijn het nog steeds de topteams die deze auto's het beste kunnen afstellen, zoals het ART-team van Nyck de Vries. In de IndyCar bestaat wel één type auto, maar zijn er twee motoren. Ook hier zijn het nog altijd de topteams van Penske, Chip Ganassi en Andretti die de sport grotendeels domineren. Al zijn er wel veel verschillende winnaars. De kans is klein dat dit ooit gaat gebeuren in de Formule 1.

6. Het budgetplafond

Ook dit is een idee wat al in de steigers staat voor de Formule 1. Idealiter heeft elk team hetzelfde budget, los van de coureurssalarisen, wat moet leiden tot gelijkwaardige auto's. Het idee is een budget van 175 miljoen dollar voor de ontwikkeling van het chassis en dus niet voor de motor en bijvoorbeeld het salaris van de coureurs. Het is iets, maar het is de vraag of het op deze manier echt effectief zal zijn. Een volledig budgetplafond is onrealistisch, omdat de grote teams als Ferrari en Mercedes daar nooit mee akkoord zullen gaan.

7. Haal circuits die niet werken van de kalender

Sommige circuits, zoals Canada, leveren bijna altijd goede races op en andere circuits zelden. Frankrijk was nu voor het tweede seizoen terug op de kalender en het was voor het tweede seizoen op rij niet spannend. Ook coureurs klagen over Circuit Paul Ricard. De Formule 1 zou een strenge selectie moeten hanteren en circuits waar de race doorgaans een optocht is - dus Spanje en ja, ook Monaco - van de kalender moeten halen. Andere races kunnen juist terug op de kalender. Een paar suggesties: Laguna Seca, Imola en Nürburgring.

8. Weg met alle vleugeltjes en flapjes

In 2009 nam de Formule 1 een rigoureuze stap. Alle luchtgeleiders op de auto's - los van de voor- en achtervleugel - werden verboden. Het doel was om de luchtverstoring te verminderen, waardoor auto's dichter achter elkaar konden rijden. De afgelopen jaren zijn dit soort aerodynamische speeltjes weer teruggekeerd, zeker in de ruimte achter het voorwiel. Gek genoeg klagen coureurs weer steen en been dat ze niet goed achter elkaar kunnen rijden.

De auto's in 2008 zaten vol vleugeltjes en luchtgeleiders. Dit keert langzaam terug. (Foto: Getty)

9. Een radicaal plan: de sprinklers

Regenraces lijken steeds zeldzamer, dus wellicht is een kunstmatige stap het overwegen waard. Op bijvoorbeeld Paul Ricard is een grote sprinklerinstallatie die de baan nat kan maken voor tests van regenbanden. Waarom doen we die tijdens de race niet plotseling aan? Uiteraard is het volledig kunstmatig en stuit het de verstokte Formule 1-liefhebbers tegen de borst, maar de bazen kunnen het in ieder geval een keer proberen.

10. Begrijp dat saaie seizoenen en saaie races erbij horen

De Formule 1 bestaat al sinds 1950 en in die tijd zijn er diverse seizoenen geweest waarin een team domineerde. Denk aan 1988, denk aan de jaren van Michael Schumacher bij Ferrari en Williams in 1992 en 1993. De dominantie van Mercedes duurt te lang, maar dat kwam ook doordat Ferrari het de afgelopen twee seizoenen met een zo goed als gelijkwaardige auto liet liggen. Ook saaie races zijn van alledag. Ayrton Senna en Schumacher finishten heel vaak ver voor hun concurrenten en ook zondag eindigde Alexander Rossi in het zo gevierde IndyCar ver voor zijn concurrenten. De races in MotoGP zijn vaak spannend, maar ook daar domineert een coureur: Marc Márquez.

Een aantal van de bovenstaande ideeën wordt al overwogen voor de grote regelwijziging die voor het seizoen 2021 moet plaatsvinden. Voorlopig is er echter nog een groot gevecht gaande voor hierover overeenstemming wordt bereikt.