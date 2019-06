Sebastian Vettel baalt ervan dat Ferrari de kloof met Mercedes ondanks de update niet heeft weten te dichten. De Duitser kwam in de Grand Prix van Frankrijk niet verder dan de vijfde plaats.

De 31-jarige Vettel gaf meer dan een minuut toe op winnaar Lewis Hamilton. Diens teamgenoot Valtteri Bottas passeerde als tweede de finish.

Vettel realiseert zich dat de updates van Ferrari niets opleverden op Circuit Paul Ricard. "In dat opzicht moeten we eerlijk zijn: we hebben gefaald", stelde de Ferrari-coureur. "Maar ik denk dat we desondanks alles geprobeerd hebben wat we konden."

Zijn teamgenoot Charles Leclerc eindigde als derde. De Monegask kreeg in de laatste ronde nog de kans om de tweede plek van Bottas aan te vallen, maar de Fin hield stand.

"Ik denk dat het podium van Charles een beetje tevredenheid geeft", concludeerde Vettel. "Maar het grote doel was om hier te komen en de kloof te dichten. We moesten helaas constateren dat onze onderdelen niet werkten zoals we ze verwachtten."

Vettel rijdt in slotfase snelste ronde

In de slotfase van de race dook Vettel de pits in voor een nieuwe set zachte banden. Vervolgens reed hij de snelste ronde, waarmee hij een extra punt pakte voor het WK. De viervoudig wereldkampioen was wel slechts 0,024 seconde sneller dan de laatste ronde van Hamilton, die op versleten harde banden reed.

"Het zat heel dicht bij elkaar", aldus Vettel. "Ik weet niet of we een probleem hadden, maar het laat ook zien hoeveel snelheid ze achter de hand hebben. Als ze willen, gaan ze gewoon veel sneller."

Bij de vorige twee Grands Prix werd Vettel nog tweede achter Hamilton. Mercedes won dit seizoen tot nu toe alle races. Hamilton boekte in Frankrijk zijn zesde overwinning van het seizoen en Bottas was tweemaal succesvol.

Het Formule 1-seizoen gaat volgend weekend verder met de Grand Prix van Oostenrijk.