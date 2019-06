Daniel Ricciardo heeft zondag een tijdstraf gekregen, waardoor hij niet als zevende maar als elfde eindigt in de Grand Prix van Frankrijk. De coureur van Renault ging in de laatste ronde buiten de baan toen hij Kimi Räikkönen inhaalde.

Zo'n drie uur na de race maakten de stewards bekend dat Ricciardo een straf van twee keer vijf seconden kreeg. Räikkönen, Nico Hülkenberg, Lando Norris en Pierre Gasly profiteren en schuiven een plekje op in de uitslag.

De Australische coureur reageerde direct met een bericht op Twitter. "Geen spijt. Ik heb het geprobeerd. Ik doe liever dit, dan dat ik achterover leun zonder hart."

Het is al de derde Grand Prix op rij waarbij de volgorde op het circuit afwijkt van de uitslag op papier. Twee weken geleden in Canada kwam Sebastian Vettel als eerste over streep, maar doordat de Duitser een tijdstraf kreeg omdat hij op onveilige wijze terugkeerde op het circuit na een slippertje, ging de zege naar Lewis Hamilton.

Nog twee weken eerder in Monaco kwam Verstappen als tweede over de streep, maar nadat hij Valtteri Bottas hinderde in de pitstraat kreeg hij een tijdstraf en werd hij vierde.