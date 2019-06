Lewis Hamilton wil dit jaar de geschiedenisboeken van de Formule 1 herschrijven met Mercedes. De 34-jarige Brit boekte zondag in Frankrijk zijn zesde zege van het seizoen en is hard op weg naar zijn zesde wereldtitel.

"We zijn samen geschiedenis aan het schrijven, ik ben zo ontzettend trots dat ik onderdeel ben van dit team", zei Hamilton in een eerste reactie na zijn zege op Circuit Paul Ricard.

"Het is een prachtige dag. Het was niet zo gemakkelijk als het eruit zag. We moesten steeds tot het gaatje gaan en de voorwielen waren op het einde behoorlijk versleten."

Hamilton won de race met achttien seconden voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas en breidt zijn voorsprong in de WK-stand uit tot 36 punten. Ferrari-coureur Charles Leclerc werd derde en Max Verstappen moest in zijn Red Bull genoegen nemen met de vierde plek.

De Engelsman boekte in Le Castellet de 79-zege in zijn carrière en krijgt de records van Formule 1-legende Michael Schumacher stilaan in zicht. De Duitser werd zevenmaal wereldkampioen en won 91 races. Qua polepositions (68 om 86) is de Brit Schumacher al voorbij.

Bottas stelt dat Hamilton niet onverslaanbaar is

Aan het begin van het jaar leek Bottas de strijd aan te kunnen gaan met teamgenoot Hamilton om de wereldtitel. De Fin won twee van de eerste vier races, maar werd vervolgens vier keer op rij geklopt door de Brit.

"Hij is enorm snel en enorm constant. Ook gisteren bij de kwalificatie was hij geweldig. Maar ik heb al aangetoond dat hij niet onverslaanbaar is", hield Bottas de moed erin.

"Lewis was sneller dan ik vandaag, ik kon hem helaas niet bijhouden", berustte hij in zijn tweede plek. "We moeten voor de volgende race goed kijken waar dat aan lag."

Die volgende race staat komend weekend al op het programma in Oostenrijk.