Max Verstappen vindt dat hij zondag met een vierde plek het maximale eruit heeft gehaald tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Ook met de nieuwe spec 3-motor van Honda kon hij Mercedes niet bedreigen.

"We komen te veel tekort op het rechte stuk. We hebben zeker op dit circuit niet genoeg vermogen", zei Verstappen tegen Ziggo Sport. "Ook de auto is niet optimaal. In sommige bochten zijn we echt flink trager dan Mercedes. De downforce aan de achterkant van de auto is nog niet goed genoeg."

De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, voor zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en Charles Leclerc.

Verstappen, zijn Red-Bull-teamgenoot Pierre Gasly en Daniil Kvyat van Toro Rosso kregen dit weekend voor de tweede keer een nieuwe krachtbron van Honda. Vooraf was al aangekondigd dat de spec-3-motor geen grote verbetering zou zijn, ook omdat Honda en Red Bull niet willen tornen aan de betrouwbaarheid.

Gasly stelde op Circuit Paul Ricard hevig teleur met een elfde plaats, Kvyat werd veertiende.

Verstappen strijdt bij start met Leclerc en McLarens

Verstappen had een vrij eenzame race, het gat met de Ferrari's van Leclerc vóór hem en Sebastian Vettel achter hem was steeds vrij groot. "Ik heb mijn eigen race kunnen rijden en geprobeerd Charles te volgen. Het ging eigenlijk beter dan verwacht, maar meer dan een vierde plek zat er niet in."

In de eerste bochten knokte Verstappen met Leclerc en McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz om de posities. De Limburger reed even derde en zesde, maar bleef uiteindelijk vierde.

"De start was goed, ik had een mooie actie buitenom bij Charles. Helaas liep de auto niet hard genoeg, dan kun je niks", keek de Limburger terug.

Komend weekend staat in Oostenrijk de negende Grand Prix van het jaar op het programma. Verstappen won de race op de Red Bull Ring vorig jaar, mede doordat de twee auto's van Mercedes uitvielen met technische problemen.