Max Verstappen is zondag als vierde geëindigd in de Grand Prix van Frankrijk. De weinig enerverende race werd gewonnen door Lewis Hamilton.

De coureur van Mercedes boekt daarmee zijn vierde zege op rij en zijn zesde van dit seizoen. De 34-jarige Brit stevent hard op zijn zesde wereldtitel af.

Valtteri Bottas zorgde ervoor dat Mercedes zijn zesde één-twee van het seizoen pakte. De Duitse renstal was het hele weekend dominant en bleef ook zondag de concurrentie ruim voor. Ferrari-coureur Charles Leclerc mocht als nummer drie het podium op.

Zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die als zevende moest starten, finishte achter Verstappen als vijfde. De Limburger blijft vierde in de WK-stand. Het is de vijfde keer dat Verstappen dit jaar vierde wordt, alleen in Australië en Spanje deed hij het met een derde plek beter.

Verstappens teamgenoot Pierre Gasly reed voor eigen publiek een zwakke race. De Fransman eindigde op de elfde plaats buiten de punten en moest Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg en Lando Norris voor zich dulden. Norris reed lange tijd zevende, maar verloor in de laatste ronde drie posities door een technisch mankement.

Top tien GP Frankrijk 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Charles Leclerc (Ferrari) 15 punten

4. Max Verstappen (Red Bull) 12 punten

5. Sebastian Vettel (Ferrari) 10 punten +1

6. Carlos Sainz (McLaren) 8 punten

7. Daniel Ricciardo (Renault) 6 punten

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 4 punten

9. Nico Hülkenberg (Renault) 2 punten

10. Lando Norris (McLaren) 1 punt

Verstappen strijdt bij start met McLarens en Leclerc

Verstappen moest als vierde van start en knokte in de eerste bochten met de voor hem gestarte Leclerc en de kort achter hem begonnen Norris en Sainz om de posities. Uiteindelijk bleef de coureur van Red Bull vierde achter Leclerc.

Hamilton behield vanaf pole probleemloos de leiding en reed langzaam maar zeker weg bij Bottas en de rest van het veld. Hij reed de volledige race aan kop en de eerste twee plekken van Mercedes kwamen op Circuit Paul Ricard geen moment in gevaar.

Het duurde zo'n tien rondes voordat Vettel vanaf de zevende plek de McLarens voorbij was en vijfde reed. De Ferrari-coureur naderde Verstappen in gestaag tempo, totdat de Limburger als eerste van de topcoureurs een pitstop maakte.

Na de 26e van 53 rondes hadden alle coureurs in de top vijf hun pitstop gemaakt en waren de posities hetzelfde als daarvoor. Hamilton leidde voor Bottas, Leclerc, Verstappen en Vettel.

Nergens strijd in saaie race

De onderlinge verschillen bij de eerste vijf bedroegen ruim vijf seconden, waardoor er nauwelijks strijd was. Nadat Toro Rosso-coureur Alexander Albon een paaltje raakte, was er een virtuele safetycar, maar een marshall kon het object snel van de baan verwijderen. In de slotronde kon Leclerc de tweede plek van Bottas nog even aanvallen, maar de Fin hield stand.

Vettel liet in de slotfase nog een bandenwissel uitvoeren, zodat hij een extra WK-punt voor de snelste ronde kon pakken. Na een race zonder hoogtepunten en met Romain Grosjean als enige uitvaller werd Hamilton als winnaar afgevlagd.