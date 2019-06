Sebastian Vettel baalt van zijn zevende plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk. De Duitser van Ferrari vindt het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen voor zijn teleurstellende optreden.

"Het ging niet ideaal, een aparte sessie was het. Ik had geen consistent gevoel met de wagen en kon niet het maximale eruit halen", zei Vettel tegen Ziggo Sport.

"Ik kan er zeker niet blij mee zijn, maar kijk daarentegen wel weer uit naar de race morgen. Het zal wat meer rechttoe rechtaan zijn en we komen dan als het goed is wat beter voor de dag."

Vettel kwam in Q3 geen moment in de buurt van de poleposition. Hij maakte zijn eerste run niet eens af na een kleine fout en was in zijn tweede en laatste run gewoon niet snel genoeg.

"Ik heb geen idee hoe het kan dat ik er in mijn eerste run naast zat bij het opschakelen bij de chicane, bocht negen. Daar verloor ik veel tijd en had het geen zin meer om de ronde nog uit te rijden."

Vettel zelfs langzamer dan McLarens

Vettel was in Q3 zelfs langzamer dan Lando Norris en Carlos Sainz van McLaren, die met een knappe vijfde en zesde plaats nog maar weer eens bevestigden dat de Britse renstal de weg omhoog weet te vinden.

Mercedes was net als in de vrije trainingen ook in de kwalificatie zeer dominant. Lewis Hamilton pakte alweer de 86e pole in zijn loopbaan door zijn teamgenoot Valtteri Bottas (tweede) achter zich te houden.

Vettel kreeg vrijdag ook al een tik te verwerken, omdat de FIA het nieuwe bewijs van Ferrari tegen zijn tijdstraf twee weken geleden in Canada verwierp, waardoor Hamilton de winnaar blijft van die Grand Prix.

"De reglementen bestaan denk ik uit zoveel pagina's dat wanneer je ergens naar op zoek gaat je wel een paragraaf kunt vinden die van toepassing is. We dachten iets nieuws aan te kunnen tonen, maar het is jammer dat het hier ophoudt", reageerde Vettel verbolgen.