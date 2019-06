Nyck de Vries heeft zaterdag in de Formule 2 ook de hoofdrace in de Grand Prix van Frankrijk gewonnen. Dankzij zijn overwinning pakte de 24-jarige Fries ook de leiding in het kampioenschap.

De Vries bleef op het Circuit Paul Ricard de Braziliaan Sérgio Sette Câmara (tweede) en de Brit Jack Aitken (derde) voor.

De coureur van ART Grand Prix boekte zijn derde overwinning van het seizoen. Bij het vorige weekend in Monaco was hij eveneens de sterkste in de hoofdrace en eerder won hij de sprintrace in Spanje.

De Vries had een geweldige start en reed vanaf de vierde plek naar de leiding. Door een pitstop zakte hij halverwege de race terug, maar even later heroverde hij de eerste plek en die stond hij niet meer af.

In de laatste ronde pakte de Nederlander nog twee extra punten voor het kampioenschap door de snelste ronde te rijden.

De Vries neemt leiding in kampioenschap over van Latifi

Door zijn zege grijpt De Vries voor het eerst in zijn carrière de leiding in het kampioenschap. Hij verdringt de Canadees Nicholas Latifi van de eerste plaats.

De Vries staat na negen races op 121 punten en heeft een voorsprong van zestien punten op Latifi, die zaterdag niet verder kwam dan de vijfde plaats.

Het Grand Prix-weekend in Frankrijk is het vijfde van dit Formule 2-seizoen. Zondag staat de sprintrace in Le Castellet op het programma.