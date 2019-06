Max Verstappen oogde zaterdag ondanks zijn knappe vierde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk niet heel uitgelaten. De Nederlander van Red Bull Racing vond wel dat er niet meer inzat.

"Volgens mij ging er wat fout bij Ferrari. Ik weet niet wat er met Vettel aan de hand was. Voor ons was dit in elk geval het maximaal haalbare", zei Verstappen in een eerste reactie tegenover Ziggo Sport.

Verstappen profiteerde van een slechte Q3 van Sebastian Vettel. De Duitser van Ferrari stelde zwaar teleur met een zevende plaats, nog achter Lando Norris en Carlos Sainz van McLaren.

Mercedes toonde zich net als in de vrije trainingen weer zeer dominant. Lewis Hamilton pakte alweer de 86e poleposition in zijn loopbaan door zijn teamgenoot Valtteri Bottas (tweede) achter zich te houden.

'Het zal lastig worden'

Verstappen verwacht dat die trend zich zondag door zal zetten in de race, waardoor hij vermoedelijk hoogstens zal strijden om een plek op het podium.

"Mercedes is denk ik te snel, Ferrari misschien wat minder. Het zal lastig worden, maar we staan in elk geval op een goede startpositie ten opzichte van Canada. We gaan het zien."

Verstappen werd vorig jaar nog tweede in de Grand Prix van Frankrijk. Hij moest toen alleen Hamilton voor zich dulden.

De 21-jarige Limburger bezet met 88 punten de vierde plaats in de WK-stand, achter Hamilton (162 punten), Bottas (133 punten) en Vettel (100 punten).