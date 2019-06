Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Frankrijk als vierde. De Brit Lewis Hamilton reed zaterdag in de kwalificaties op het circuit van Paul Ricard de snelste tijd en begint zondag vanaf poleposition.

Verstappen kwam in de laatste kwalificatiesessie in zijn Red Bull tot een snelste tijd van 1.29,409. Hamilton was in zijn Mercedes met 1.28,319 een heel stuk sneller.

Ook Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas (tweede in 1.28,605) en Ferrari-coureur Charles Leclerc (derde in 1.28,965) starten nog voor de Nederlander.

Grootste verrassing in de kwalificatie was de zevende plaats van Sebastian Vettel. De Duitser van Ferrari verprutste in de laatste sessie zijn eerste snelle ronde en slaagde er daarna niet meer in om de top vier te halen.

De McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz waren verrassend sterk in de kwalificatie. Zij beginnen als vijfde en zesde. Daniel Ricciardo start naast Vettel als achtste. Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi sluiten de top tien af.

Verstappen begint race op mediumband

In de tweede sessie, waarin de bandenkeuze bepalend is voor de race, haalde Verstappen het op de mediumband relatief eenvoudig. Dat gold overigens voor het merendeel van de topcoureurs. Zij mogen allemaal op die band beginnen aan de race van zondag.

Alexander Albon (Toro Rosso), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Nico Hülkenberg (Renault), Sergio Pérez (Racing Point) en Kevin Magnussen (Haas) slaagden er niet in zich voor de laatste sessie te plaatsen.

Daniil Kvyat (Toro Rosso), Romain Grosjean (Haas), Lance Stroll (Racing Point), George Russell en Robert Kubica (beiden Willams) overleefden eerder al de eerste schifting niet. Verstappen kwam daarin met de veertiende plek met de schrik vrij.

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar ging de zege naar Hamilton en werd Verstappen tweede.