Max Verstappen heeft zaterdag bij de laatste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk de vijfde tijd neergezet. Valtteri Bottas was de snelste op het circuit van Paul Ricard.

De 21-jarige Nederlander reed in zijn Red Bull een tijd van 1.31,538, al was zijn snelste ronde verre van vlekkeloos. Hij moest liefst 1,379 seconde toegeven op Bottas.

De achterstand op de top vier was sowieso groot. Verstappen was bijna een seconde trager dan Sebastian Vettel, die in 1.30,633 de vierde tijd noteerde.

WK-leider Lewis Hamilton reed in 1.30,200 de tweede tijd, terwijl Charles Leclerc, teamgenoot van Vettel bij Ferrari, derde werd in 1.30,605. Alle toptijden werden op de zachtste band gereden.

Uitslag derde vrije training 1. Valtteri Bottas - 1.30,159

2. Lewis Hamilton - 1.30,200

3. Charles Leclerc - 1.30,605

4. Sebastian Vettel - 1.30,633

5. Max Verstappen - 1.31,538

6. Pierre Gasly - 1.31,599

7. Lando Norris - 1.31,654

8. Daniel Ricciardo - 1.31,802

9. Carlos Sainz - 1.31,887

10. Kimi Räikkönen - 1.31,943

Achterkant breekt enkele keren uit

Verstappen kende een moeizame training. Hij meldde zich pas na 25 minuten op de baan en had daarna te kampen met wat overstuur, waardoor de achterkant van zijn auto enkele keren uitbrak.

Na een kleine aanpassing aan zijn bolide ging de coureur in de slotfase nog op jacht naar een tijdsverbetering, maar dat lukt niet. Hij was opnieuw niet helemaal tevreden over de set-up van zijn auto.

De laatste training verliep zonder grote incidenten, al waren er verschillende coureurs die net als Verstappen moeite hadden om hun wagen in het juiste spoor te houden. Schade leverde dat niet op.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk wordt vanaf 15.00 uur verreden. De race begint zondag om 15.10 uur.