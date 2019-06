Max Verstappen kan leven met de tijden die hij vrijdag reed tijdens de eerste en tweede vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing hoopt zaterdag wel op verbetering tijdens de kwalificatie.

"We hadden een redelijke vrijdag. We hebben verschillende set-ups van de auto uitgeprobeerd en daar stappen mee gemaakt", zegt hij na afloop op zijn eigen website.

Verstappen klokte de vierde tijd in de eerste vrije training en de zesde tijd in de tweede vrije training. Hij moest met 1.33,618 en 1.32,049 veel tijd toegeven op de dominante Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"Het is wel duidelijk dat Mercedes een klap sneller is dan de rest, dus we moeten nog vooruitgang boeken om competitiever te worden", aldus Verstappen.

"Mijn snelste ronde was wat rommelig, omdat ik te maken had met wat verkeer. Ik had ook wat afgebroken ronden. Dus ik verwacht dat we dichter bij Ferrari kunnen komen en hopelijk morgen het gevecht aan kunnen gaan."

Mercedes noteert in beide vrije trainingen een-twee

Mercedes noteerde in beide vrije trainingen een een-twee. Hamilton was met 1.32,738 de snelste in de eerste vrije training en Bottas met 1.31,937 de rapste in de tweede vrije training.

Verstappen zorgde in de slotfase van de eerste vrije training nog voor een gele vlag. Hij ging in de rondte na een spin, maar liep geen schade op aan zijn auto en kon de sessie gewoon vervolgen.

De 21-jarige Limburger beschikt dit weekend over een nieuwe Honda-motor, maar hij gaf donderdag al te kennen dat hij niet verwacht daarmee opeens sneller te zijn dan Mercedes en Ferrari.

"Het zijn kleine stapjes vooruit en alle beetjes helpen. Betrouwbaarheid is inderdaad niet het probleem. Honda wil ook niet dat de motor zichzelf opblaast, daarom nemen ze geen risico en zetten ze geen gekke stappen."

De Grand Prix van Frankrijk, waarop Verstappen vorig jaar achter Hamilton knap als tweede eindigde, gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) en wordt zondag afgesloten met de race (15.10 uur).