Lewis Hamilton blijft de winnaar van de Grand Prix van Canada. De FIA bepaalde vrijdag na een hoorzitting waarin Ferrari nieuw bewijs inbracht, dat de tijdstraf voor nummer twee Sebastian Vettel terecht was.

Volgens het oordeel van de FIA zijn er "geen significante en nieuwe relevante elementen die nog niet beschikbaar waren voor de partijen op het moment dat de race bezig was".

Vettel kreeg een kleine twee weken geleden tijdens de GP van Canada van de stewards een tijdstraf van vijf seconden wegens het op onveilige wijze terugkeren op het circuit. In leidende positie raakte de Duitser kort van de baan, waarna hij bij terugkeer op het asfalt Hamilton in de weg reed.

Vettel kwam in Montreal als eerste over de streep, kort voor Hamilton, maar door de tijdstraf werd de Brit van Mercedes tot winnaar uitgeroepen.

Laurent Mekies, sportief directeur bij Ferrari, zei eerder op vrijdag op een persconferentie in Frankrijk dat zijn team "overweldigend" nieuw bewijs had dat Vettel de regels niet had overtreden in Montreal. Het ging om gps-data van de auto's van Vettel en Hamilton, telemetrie van de auto van Vettel, een analyse van de beelden van de race en een verklaring van Vettel.

Het "nieuwe bewijs" van Ferrari werd vrijdagmiddag vlak voor de tweede vrije training voor de GP van Frankrijk ruim een half uur besproken op Circuit Paul Ricard door de stewards, de FIA en Mekies. Het voor de Italianen negatieve besluit kwam ruim twee uur later.

'Gewoon de papieren verbranden'

Vettel reageerde na afloop van de tweede vrije training voor de GP van Frankrijk verbolgen op het nieuws dat hij niet alsnog als eerste wordt geklasseerd bij de GP van Canada.

"De reglementen bestaan denk ik uit zoveel pagina's dat wanneer je ergens naar op zoek gaat je wel een paragraaf kunt vinden die van toepassing is. We dachten iets nieuws aan te kunnen tonen, maar het is jammer dat het hier ophoudt."

"Er is nu verder weinig aan te doen. Ja, met pensioen gaan. Dan kom ik tenminste niet meer in de problemen. Nee, het is wat het is. Er zijn zoals ik zei te veel paragrafen. Maar ja, hoe kun je dat veranderen? Gewoon de papieren verbranden."

Ook Mattia Binotto, de nieuwe teambaas van Ferrari, is erg ontevreden over het besluit van de FIA, maar hij koos zijn woorden wat zorgvuldiger uit.

"We zijn bij Ferrari zonder twijfel allemaal niet blij hiermee. Het is voor ons als team teleurstellend, maar ook voor de fans van onze sport. We willen het hier overigens bij laten en er niet verder op in gaan."