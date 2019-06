Daniel Ricciardo is blij om te zien dat iedereen bij Renault tijdens Grands Prix steeds meer fanatisme toont. De Australiër hoopt dat het Franse team op termijn net zoveel vertrouwen kan krijgen als Red Bull Racing in de succesjaren begin dit decennium.

Ricciardo boekte twee weken geleden in de Grand Prix van Canada het beste resultaat dit seizoen door als zesde over de finish te komen in Montreal. Zijn teamgenoot Nico Hülkenberg eindigde de race als zevende, waardoor Renault na een moeizame seizoensstart de weg omhoog gevonden lijkt te hebben.

"Het zorgde niet alleen voor een goed gevoel. Ik voel dat onze resultaten in Canada ertoe hebben geleid dat er een mooi vuurtje is ontstoken binnen het team", zegt Ricciardo in aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk tegen Motorsport.com.

"De topsporter in mij is altijd gebrand om te winnen, maar het was mooi om dat ook eens te zien bij de engineers, de monteurs en eigenlijk iedereen in het team. Renault was voor het eerst in lange tijd dicht bij een echt goed resultaat en dat zag je duidelijk terug."

De 29-jarige Ricciardo besloot na vorig seizoen zijn contract bij Red Bull niet te verlengen en de overstap te maken naar Renault, maar zijn eerste seizoen bij de Franse renstal verloopt nog niet naar wens. Ricciardo kwam slechts in vier van de eerste zeven races over de finish en eindigde nog niet in de top vijf.

Ricciardo wacht nog op zijn eerste podiumplek dit seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Renault moet vertrouwen van Red Bull krijgen'

Dat staat in schril contrast met zijn laatste seizoen bij Red Bull, toen hij twee van de eerste zeven Grands Prix op zijn naam schreef. Ricciardo merkt wel dat het vertrouwen bij Renault steeds verder groeit en vindt dat zijn team een voorbeeld kan nemen aan het vertrouwen dat Red Bull had toen het Oostenrijkse team in 2010, 2011, 2012 en 2013 de wereldkampioen afleverde.

"Toen ik bij Red Bull kwam, hadden ze net vier wereldtitels op rij gewonnen", blikt Ricciardo terug. "Ik maakte opeens deel uit van een team waar de mensen met een bepaalde mate van zelfvertrouwen rondliepen. Red Bull wist toen dat ze de beste waren, maar het duurt even voordat je als team zoveel vertrouwen hebt."

"Bij Renault gaat dat de goede kant op. Het is ook van belang hoe je als team reageert op bijvoorbeeld een gevecht op de baan. In plaats van een klein applausje, wordt er nu 'kom op!' geschreeuwd. Dat is al anders dan in de eerste races. Ik krijg steeds meer het geloof dat er grotere prestaties mogelijk zijn."

Renault hoopt komend weekend in de Grand Prix van Frankrijk de resultaten uit Canada een vervolg te geven. De race op het Circuit Paul Richard begint zondag om 15.10 uur.