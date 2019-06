Ferrari krijgt vrijdagmiddag de mogelijkheid van de FIA om aan te tonen waarom de tijdstraf voor Sebastian Vettel in de Grand Prix van Canada in hun ogen onterecht was. De Italiaanse renstal hoopt dat de Duitse coureur alsnog de overwinning toegewezen krijgt.

Ferrari diende eerder deze week een officieel verzoek in bij de FIA om de straf voor Vettel te heroverwegen. Dat kan alleen als er nieuw bewijsmateriaal voorhanden is, dat op het moment dat de straf werd uitgesproken niet beschikbaar was.

Een kleine twee weken geleden kreeg Vettel tijdens de GP van Canada van de stewards een tijdstraf van vijf seconden, wegens het op onveilige wijze terugkeren op het circuit. In leidende positie raakte de Duitser kort van de baan, waarna hij bij terugkeer op het asfalt Lewis Hamilton in de weg reed.

Vettel kwam in Montreal als eerste over de streep, kort voor Hamilton. Door de tijdstraf werd de Brit tot winnaar uitgeroepen.

Verstappen vindt straf Vettel onterecht

Max Verstappen liet donderdag weten dat hij de straf voor Vettel onterecht vond. "Vettel maakte natuurlijk een fout door naast de baan te belanden", zegt de Red Bull-coureur tegen Speedweek.

"Maar als je kijkt naar de manier waarop Vettel op de baan terugkeerde, dan zie je dat hij daarbij niets fout doet. Hij is op verkeerde gronden gestraft."

De 21-jarige Limburger weet wel een oplossing om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. "Waarom zetten ze niet een muur naast elk circuit. Als een coureur een fout maakt, dan is zijn race direct voorbij."

Het nieuwe bewijs van Ferrari wordt vrijdag om 14.15 uur besproken op Circuit Paul Ricard door de stewards, de FIA en een afgevaardigde van de renstal. Het is niet bekend of dan ook direct een uitspraak volgt, of dat die enkele dagen later komt.

Op Paul Ricard wordt zondag de achtste Grand Prix van het jaar verreden. De race in Zuid-Frankrijk begint zondag om 15.10 uur.