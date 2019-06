Lewis Hamilton is buitengewoon tevreden over de manier waarop hij aan het Formule 1-seizoen is begonnen. De vijfvoudig wereldkampioen staat na 7 van de 21 races een straatlengte voor op zijn concurrenten.

Hamilton won de Grands Prix van Bahrein, China, Spanje, Monaco en Canada. De tweede plaatsen in Australië en Azerbeidzjan zijn vooralsnog zijn minste resultaten.

"Ik ben trots op mijn prestaties tot nu toe en vooral op mijn reputatie om geen fouten te maken", zegt de Mercedes-coureur voorafgaand aan de Grand Prix van Frankrijk, die zondag wordt verreden, tegen de Engelse krant Daily Express.

"Tot nu toe zijn mijn missers gelukkig tot een minimum beperkt gebleven. Op deze manier heb ik mezelf in een goede uitgangspositie gemanoeuvreerd.”

Hamilton heeft na zeven races 162 punten, 29 meer dan teamgenoot Vallteri Bottas. Sebastian Vettel (100) en Max Verstappen (88) volgen op nog grotere afstand.

'Ik kijk totaal niet naar mijn concurrenten'

Hoewel Hamilton weet dat zijn rivalen wel af en toe steekjes laten vallen, is hij naar eigen zeggen niet bezig met de concurrentie.

"Ik vergelijk mezelf niet met anderen en focus me alleen op mezelf. Dus ik kijk ook niet naar de fouten die ze maken. Het enige wat ik kan zeggen is dat mijn races heel sterk en consistent zijn geweest. Zelfs in weekenden waarin we niet de snelste auto hadden, wonnen we toch."

Volgens de 34-jarige Brit is het vooral het totaalplaatje dat klopt. "Het is leuk om snelle coureurs te hebben, maar het gaat erom dat je allround bent. Je moet ook naast de baan goed werk kunnen leveren en in de auto dingen kunnen samenbrengen die anderen niet kunnen."

Als Hamilton dit seizoen zijn zesde wereldtitel pakt, passeert hij de Argentijn Juan Manuel Fangio. De Duitser Michael Schumacher is nog altijd recordhouder met zeven kampioenschappen.