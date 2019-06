Max Verstappen krijgt komend weekend in Frankrijk de beschikking over de spec 3-motor van Honda. Hiermee hoopt de Japanse leverancier een flinke boost te geven aan Red Bull Racing en Toro Rosso voor het komende drukke programma in Europa.

Verstappen, teamgenoot Pierre Gasly en Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat krijgen in Frankrijk de nieuwe motor in hun auto. Dat levert de Rus waarschijnlijk een gridstraf van tien plekken op. Alexander Albon van Toro Rosso moet nog even wachten op zijn nieuwe motor.

"Uit testen blijkt dat we een toename in power hebben ten opzichte van de vorige motor", zegt tehcnisch directeur Toyoharu Tanabe op de website van Honda. "Maar we weten ook dat we ons hiermee nog niet kunnen meten met de fabrikanten die de leiding hebben in de WK-stand."

Daarmee doelt de Japanner op Mercedes, dat tot dusver alle zeven races van het seizoen wist te winnen. Red Bull kwam niet verder dan twee derde plaatsen van Verstappen.

"Deze update is wel een stap in de juiste richting. We zullen ons blijven ontwikkelen in de loop van het seizoen en zullen alle bronnen binnen het bedrijf daarvoor aanspreken", aldus Tanabe.

Gridstraf bij volgende motorwissel Verstappen

Het is de tweede keer dit jaar dat Verstappen een nieuwe motor krijgt. Bij een derde wissel volgt er een gridstraf. De coureur en de teamleiding lieten al weten die sanctie voor lief te nemen als de motor zich goed ontwikkelt.

Er staan de komende zeven weken vijf races in Europa op het programma voordat de Formule 1 toe is aan de zomerstop. Na de Grand Prix van Frankrijk is het de beurt aan Oostenrijk (30 juni), Groot-Brittannië (14 juli), Duitsland (28 juli) en Hongarije (4 augustus).