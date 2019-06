In Frankrijk staat komend weekend de achtste Grand Prix van het jaar in de Formule 1 op het programma. Autocoureur Ho-Pin Tung, afgelopen weekend nog tweede in de 24 uur van Le Mans, beantwoordt vijf vragen over de race op het Circuit Paul Ricard.

Vorig jaar keerde de race in Frankrijk na tien jaar terug op de kalender. Max Verstappen werd toen tweede. Nu krijgt hij de beschikking over een nieuwe Honda-motor. Kan hij dit jaar zijn prestatie herhalen?

Tung: "Die nieuwe motor kan hij goed gebruiken, omdat het circuit enkele lange rechte stukken heeft. Een sterkere motor hoeft trouwens niet per se te resulteren in hogere topsnelheid. Het geeft je meer flexibiliteit in de afstelling van de auto, je kunt met meer downforce rijden. Als Verstappen in Frankrijk niet hoog staat in het lijstje met topsnelheden, dan hoeft dat niet veel te zeggen."

"Het viel me op dat Verstappen de meeste mediumbanden heeft gekozen van de topcoureurs. Dat vind ik een agressieve keuze, want op Paul Ricard krijgt vooral de linkervoorband met veel slijtage te maken."

Lewis Hamilton is hard op weg naar zijn zesde wereldtitel en won de race op Paul Ricard vorig jaar vanaf pole. Wie gaat hem nu van de zege houden?

"Dit is wel een circuit dat Ferrari goed zou moeten liggen en als de motorupdate van Red Bull goed uitpakt, kunnen zij het Mercedes wellicht ook lastig maken. Maar op de meeste circuits zal Mercedes dit jaar in het voordeel zijn."

"Ik las deze week een interessante uitspraak van Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Hij waarschuwde dat Hamilton zich niet te comfortabel moet gaan voelen. Zijn voorsprong in de WK-stand is al enorm en dan sluipt het gevaar erin dat je het te gemakkelijk gaat opvatten."

"Maar Ferrari heeft dit seizoen wel een serieus probleem. De afstelling van de auto is niet goed en omdat alles op elkaar is afgestemd, kun je dat niet makkelijk oplossen. Je kunt wel een andere voorvleugel op de auto zetten, maar dan moeten andere aerodynamische onderdelen ook weer aangepast worden."

WK-stand 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 162 punten

2. Valtteri Bottas (Mercedes) - 133 punten

3. Sebastian Vettel (Ferrari) - 100 punten

4. Max Verstappen (Red Bull) - 88 punten

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 72 punten

6. Pierre Gasly (Red Bull) - 36 punten

7. Carlos Sainz (McLaren) - 18 punten

8. Daniel Ricciardo (Renault) - 16 punten

Bij de vorige race in Canada was er veel te doen om de tijdstraf die Vettel de zege kostte. Vond jij de straf terecht?

"Nee, ik denk dat elke coureur hetzelfde zou hebben gedaan, ik ook. Als je van de baan vliegt, wil je zo snel mogelijk terug en neem je niet de tijd om naar je concurrent te kijken."

"Vettel had zelf ook kunnen uitvallen als hij geraakt was door Hamilton, het was niet zo dat alleen Hamilton gevaar liep. Bovendien vond ik het jammer dat de straf al tijdens de race werd uitgesproken: daardoor hoefde Hamilton alleen maar kort achter Vettel te finishen en verdween alle spanning uit de race."

Starttijden GP Frankrijk Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Renault had twee weken geleden met een zesde en zevende plek zijn beste weekend van het jaar. Zijn de Fransen bezig aan een opmars en kunnen ze dit voor eigen publiek herhalen?

"Ik denk het niet, ik verwacht dat ze wat verder achter in de middenmoot zullen rijden. Het circuit in Canada is erg gunstig voor hun auto, maar de baan in Frankrijk een stuk minder."

Plattegrond van het Circuit Paul Ricard. (Foto: NUsport)

Veel Formule 1-fans walgen van het circuit in Le Castellet met zijn brede uitloopstroken en de opvallende rode, witte en blauwe lijnen die langs de baan liggen. Vind jij dat deze baan thuishoort in de Formule 1?

"Sommige coureurs vinden deze baan fantastisch, zeker als ze hier zelf snel zijn. Anderen hebben er een bloedhekel aan. Al die lijnen hebben wel degelijk een functie: ze hebben een wat ruwer asfalt en vormen zo een kunstmatige grindbak."

"Dit circuit bevat zeker een paar leuke bochten. Bocht 1 en 2 moet je blind insturen omdat de weg licht omhoog loopt. Signes kun je in een Formule 1-auto op volle snelheid nemen als je er goed voor gaat zitten. En in Beausset zijn meerdere racelijnen mogelijk, zeker als de banden gaan slijten kun je daar goed inhalen."

Het podium van de GP van Frankrijk van vorig jaar: nummer twee Max Verstappen, winnaar Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen. (Foto: Pro Shots)