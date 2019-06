De organisatie van de Formule 1 Grand Prix van Nederland op Zandvoort in 2020 heeft maandag de ticketprijzen bekendgemaakt. De goedkoopste dagkaart voor de race is 140 euro voor een volwassene.

Vorige maand werd bekendgemaakt dat de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 terugkeert op het duinencircuit. De gebieden voor de fans tijdens de race zijn ingedeeld in zeven verschillende zones, met bijbehorende prijzen.

Langs het rechte stuk komen vier tribunes, waarvan er twee ingedeeld zijn als 'main straight-tribune'. Een weekendkaart voor deze tribunes op zaterdag en zondag kort 585 euro. Een kaart voor alleen zondag is 448 euro.

Dagkaarten zondag voor volwassenen Main Straight - 448 euro

Goud - 396 euro

Zilver I - 316 euro

Zilver II - 284 euro

Brons I - 236 euro

Brons II - 185 euro

Duin - 140 euro

Verder is er een zogenoemde gouden zone, waarvoor een passe partout voor vrijdag, zaterdag en zondag 510 euro kost; een dagkaart voor zondag is 396 euro. Dan zijn er nog twee zilveren zones, die op zondag respectievelijk 316 en 284 euro kosten. De twee bronzen zones daaronder kosten 236 euro of 185 euro. De laagste prijs wordt betaald voor de duinkaart, die voor de hele GP 185 euro kost, en 140 euro voor alleen de zondag. Ook voor de vrijdag en zaterdag zijn voor bijna alle gebieden losse kaarten te koop.

Daarnaast zijn er nog speciale tarieven voor kinderen tot en met twaalf jaar, voor wie een duinkaart 82 euro kost. En er is een plaats voor mindervaliden, die voor een dagkaart op zondag 185 euro betalen.

Volgens de organisatie geven alle tickets toegang tot de F1-fanzone en zijn er optredens van "diverse nationale en internationale artiesten".

Registreren voor kaarten gesloten

Gegadigden voor tickets konden zich van 27 mei tot en met 16 juni registreren op de site van de Grand Prix-organisatie. Tussen 25 juni en 9 juli kunnen deze geregistreerden via een aanvraagportaal maximaal zes tickets per persoon aanvragen. De toewijzing van de tickets volgt eind juli of begin augustus. Er zijn volgens de GP-organisatie meer gegadigden dan kaarten, dus er komt een loting.

De volledige Formule 1-kalender voor 2020 is nog niet openbaar gemaakt, dus het is nog niet bekend wanneer de Nederlandse Grand Prix wordt verreden. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk 3 of 10 mei 2020.