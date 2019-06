Ferrari heeft bij de FIA een officieel verzoek ingediend om de beslissing om Sebastian Vettel te bestraffen tijdens de Grand Prix van Canada, opnieuw te bekijken.

De Duitser kreeg tijdens de race van ruim een week geleden een tijdstraf van vijf seconden, nadat hij volgens de stewards op een onveilige manier op de baan kwam na een stuurfout. De achter hem rijdende Lewis Hamilton werd daardoor opgehouden.

Vettel kwam als eerste over de meet, maar de zege ging naar Hamilton. De Duitser was zo boos over de beslissing dat hij in eerste instantie niet naar de podiumceremonie kwam. Ook haalde hij demonstratief het bord met nummer één weg bij de wagen van Hamilton.

Ferrari had in eerste instantie beroep aangetekend tegen de sanctie, maar dat laten de regels van de FIA niet toe. Een verzoek om de zaak opnieuw te bekijken is wel mogelijk. Dan moet daar wel een aanleiding voor zijn. De regels schrijven namelijk voor dat de stewards opnieuw samen kunnen komen als er relevant bewijsmateriaal wordt aangedragen.

Stewards moeten bewijsmateriaal beoordelen

De Italiaanse renstal had nog tot komende zondag de tijd om een formeel verzoek in te dienen en dat is gebeurd, vertelde een woordvoerder dinsdag aan Motorsport. Details over welke bewijsmateriaal er is gevonden, zijn niet bekendgemaakt.

Het is nu vermoedelijk aan de stewards die aanwezig zijn bij de aankomende Grand Prix van Frankrijk om te bepalen of de nieuwe bewijsstukken voldoende interessant zijn om de beslissing opnieuw te bekijken.

Mocht Ferrari daarna in het gelijk worden gesteld, dan krijgt Vettel alsnog de zege toegewezen. Dat zou dan de eerste overwinning van het seizoen zijn voor de Duitser. Vooralsnog werd elke race gewonnen door een coureur van Mercedes.

De Grand Prix van Frankrijk staat komende zondag om 15.10 uur op het programma. Het raceweekend begint vrijdag om 12.00 uur met de eerste vrije training.