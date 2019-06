Teambaas Toto Wolff van Mercedes kijkt met een kritische blik naar het nieuwe Formule 1-reglement, dat 2021 in moet gaan. De Oostenrijker is niet over alle aangekondigde aanpassingen negatief, maar hij denkt wel dat het veranderen van de regels niet gaat helpen om het gat tussen de topteams en de rest van het veld te verkleinen.

In het nieuwe reglement voor 2021 worden technische, sportieve en financiële afspraken gemaakt. De Formule 1 hoopt met de aanpassingen, die pas eind oktober officieel bekend worden gemaakt, de spanning in de sport te vergroten.

"Als er één of meerdere topteams domineren, wordt er altijd weer geroepen dat we de regels moeten veranderen. Veel mensen geloven dat de verschillen dan kleiner worden, maar ik denk dat het tegenovergestelde het geval is", zegt Wolff zondag in gesprek met Motorsport.com.

"Kijk maar naar de regelwijzigingen voor 2018 en 2019. De verschillen zijn niet kleiner, maar juist nog groter geworden. Ik denk juist dat de kloof minder groot wordt als we regels intact laten. We maken steeds dezelfde fout door te denken dat het wijzigen van de regels gaat helpen, maar dat is alleen maar in het voordeel van het team met de beste middelen, de topteams."

De uitspraken van Wolff zijn niet heel opvallend, want zijn Mercedes domineert al jaren in de Formule 1. Het Duitse team leverde van 2014 tot en met 2018 de wereldkampioen en won al die jaren ook het kampioenschap voor constructeurs.

Mercedes domineert ook dit Formule 1-seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Moeilijk om geloofwaardig gevonden te worden'

Ook dit jaar is het Mercedes dat domineert. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton gaat met 162 punten soeverein aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas (133 punten). Het gat tussen Hamilton en Sebastian Vettel van Ferrari is al 62 punten.

"In onze positie is het heel moeilijk om geloofwaardig gevonden te worden als we zeggen dat we de regels willen laten zoals ze zijn", beseft Wolff.

"Men denkt dat we die mening hebben zodat we onze voorsprong kunnen behouden, maar het tegenovergestelde is het geval. Laat de regels met rust en de verschillen zullen kleiner worden."

Volgende week zondag (23 juni) staat in Frankrijk de achtste Grand Prix van het seizoen op het programma. Voor de zomerstop wordt er ook nog gereden in Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije.