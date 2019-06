Het nieuwe Formule 1-reglement dat in 2021 in moet gaan, wordt pas eind oktober bekendgemaakt. Eerder was het de bedoeling dat de plannen deze maand gepresenteerd zouden worden.

Na een overleg tussen de FIA, de Formule 1, teambazen, technisch directeuren van teams, bandenleverancier Pirelli, coureurs Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg, oud-coureur Alexander Wurz, de rijdersvakbond GPDA in Parijs is unaniem besloten om de bekendmaking van de plannen vier maanden uit te stellen.

"Alle belanghebbenden hebben het gevoel dat er overeenstemming is over de kernvoorwaarden voor de nieuwe regelgeving. Maar het is in het belang van de sport dat we de afspraken verder kunnen afstemmen", meldt de Formule 1 in een korte verklaring. "Alle partijen zullen de komende maanden een reeks extra vergaderingen beleggen over dit onderwerp."

In het nieuwe reglement worden technische, sportieve en financiële afspraken gemaakt. Naar verwachting zullen de aanpassingen grote impact hebben op de sport. Het nieuwe technische reglement moet het inhalen in de Formule 1 vergemakkelijken en daarmee voor spectaculairdere races zorgen.

Door de uitstel van de bekendmaking hebben de teams korter de tijd om hun bolides voor 2021 te bouwen. Het streven was om de teams hier anderhalf jaar de tijd voor te geven, maar dat wordt nu iets meer dan een jaar.

Budgetplafond moet teams uit middenmoot kansen bieden

Daarnaast komt er vermoedelijk een budgetplafond, waardoor de drie rijkste teams (Mercedes, Ferrari en Red Bull) minder kunnen uitgeven en het gat met de teams in het middenveld veel kleiner moet worden. De verwachting is dat het maximale budget zo'n 150 miljoen euro per team gaat bedragen.

De laatste keer dat een Grand Prix niet werd gewonnen door een van de drie topteams was in 2013, toen Kimi Räikkönen namens Lotus de race in Australië op zijn naam schreef.