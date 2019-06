Valtteri Bottas weet dat hij zich in de strijd om het kampioenschap in de Formule 1 weinig races kan veroorloven zoals afgelopen weekend in Canada.

De Finse Mercedes-coureur finishte zondag op het Circuit Gilles Villeneuve als vierde. Daarmee raakte hij in de WK-stand verder achterop bij zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die dankzij een straf voor Sebastian Vettel als winnaar werd uitgeroepen.

Bottas staat na zeven van de 21 races op 133 punten, 29 minder dan Hamilton. Vettel (100) en Max Verstappen (88) volgen op gepaste afstand op de respectievelijk derde en vierde plaats.

"Het weekend in Canada is misschien wel een beetje een wake-upcall geweest. Als ik echt mee wil strijden om de titel zal het beter moeten", zegt Bottas tegen Autosport. "Ik ben met mijn gedachten nu ook al bij de volgende Grand Prix, volgende week in Frankrijk."

Bottas reed in Canada op zaterdag al een ongelukkige kwalificatie, waarin hij door een stuurfout niet verder kwam dan de zesde plaats. "Het was een domme actie en dat heeft me uiteindelijk heel wat punten gekost. Natuurlijk is dat frustrerend, maar het is ook een moment waar ik van kan leren."

'Goede seizoenstart zorgt niet voor extra druk'

De 29-jarige Fin klom zondag in de race nog wel op van de zesde naar de vierde plaats en pakte een extra WK-punt door de snelste raceronde neer te zetten, maar kon niet voorkomen dat hij voor het eerst in 2019 buiten het podium viel.

"De goede start van het seizoen heeft niet gezorgd voor extra druk", zegt Bottas, die met zeges in Australië en Azerbeidzjan twee van de eerste vier races van het seizoen op zijn naam schreef. "Dus daar heeft die fout niks mee te maken. Ik ben juist heel blij met hoe het seizoen tot nu toe verloopt."

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder met de Grand Prix van Frankrijk. Vorig seizoen eindigde Bottas slechts als zevende op het Circuit Paul Ricard, de overwinning ging toen naar Hamilton.