Max Verstappen weigert negatief te doen over de seizoensstart van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal wist dit seizoen nog geen race te winnen en lijkt de aansluiting met Mercedes en in mindere mate Ferrari te verliezen.

"We weten allemaal dat het beter moet, maar ik heb vertrouwen in het project dat we samen met Honda zijn aangegaan", zegt Verstappen tegen Motorsport.com.

"We moeten gewoon hard aan het werk om onze performance te verbeteren en dan zien we wel hoe het in de komende races gaat. Als we iets meer vermogen krijgen en de auto iets beter in balans weten te brengen, dan is de situatie gelijk heel anders."

Verstappen presteert met een vierde plaats en 88 punten in de WK-stand nog naar behoren, maar zijn teamgenoot Pierre Gasly valt met een zesde plaats en 36 punten behoorlijk tegen.

De 21-jarige Limburger lijkt desondanks geen kans meer te maken op de wereldtitel. Zijn achterstand op leider Lewis Hamilton van Mercedes, die vijf van de zeven races won, bedraagt al 74 punten.

Marko vreest voor vertrek Verstappen

Adviseur Helmut Marko van Red Bull liet maandag weten te vrezen voor een vertrek van Verstappen, die nog vastligt tot eind volgend seizoen, maar wellicht een clausule in zijn contract heeft om eerder weg te kunnen gaan.

"Natuurlijk zijn we bang dat Max ons gaat verlaten. Op het moment staat er maar één auto op de grid waarmee gewonnen kan worden en die is van Mercedes", zei hij tegen Gazzetta dello Sport. "We hebben een stap gezet en onze performance is beter geworden, maar we zijn nog steeds niet snel genoeg om races te kunnen winnen. Dat moet snel veranderen."

Het Formule 1-circus reist volgende week af naar Frankrijk, waar op zondag 23 juni op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet de Grand Prix van Frankrijk op het programma staat.