Formule 1-directeur Ross Brawn wil dat tijdstraffen beter worden uitgelegd aan het publiek. Zondag was er in Canada veel verontwaardiging na een tijdstraf voor Sebastian Vettel, die de zege aan Lewis Hamilton moest laten.

"Ik begrijp goed hoe moeilijk het voor fans moet zijn dat degene die als eerste over de streep komt niet op de bovenste trede van het podium staat", zegt Brawn dinsdag tegen Motorsport.com. "Transparantie is belangrijk bij het uitleggen van besluiten van de stewards, zeker in een complexe sport als Formule 1."

"Het kan waardevol zijn om met de FIA aan bepaalde oplossingen te werken, zodat de stewards hun besluiten ook echt kunnen uitleggen aan de fans. Dan kunnen ze ook aangeven hoe ze precies tot een bepaald besluit zijn gekomen", aldus Brawn, die zich in zijn rol als sportief directeur van de Formule 1 niet wil uitlaten over de vraag of de straf voor Vettel in zijn ogen terecht was.

Ook twee weken geleden in Monaco was de uitslag van de Grand Prix anders dan de volgorde op het circuit. Max Verstappen kwam als tweede over de finish, maar door een tijdstraf was hij de nummer vier in de uitslag.

"Je kunt het met een besluit eens zijn of niet, maar geen enkele steward heeft een verborgen agenda. Daar kunnen fans zeker van zijn", stelt Brawn.

Brawn heeft begrip voor frustratie van Vettel

Ferrari kondigde maandag aan de mogelijkheid om de straf voor Vettel aan te vechten te onderzoeken. De Duitser was na de race furieus en leek aanvankelijk de podiumceremonie te willen mijden.

Nadat hij afgekoeld was, kwam Vettel met tegenzin toch naar het podium. "Ik begrijp de teleurstelling en frustratie die hij voelde en nu waarschijnlijk nog steeds voelt. Hij voelt zich bestolen van een overwinning", brengt Brawn begrip op voor de viervoudig wereldkampioen.

Over twee weken staat in Frankrijk de achtste Grand Prix van het jaar op het programma. De race op Circuit Paul Ricard werd vorig jaar gewonnen door Hamilton, voor Verstappen.