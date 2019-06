De meerderheid van de Formule 1-fans, -volgers, -experts en -coureurs sprak zondagavond haar afkeer uit over de straf die Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Canada had gekregen en Lewis Hamilton de zege opleverde. Maar kijken de coureurs wel genoeg naar zichzelf als het gaat om de grote hoeveelheid straffen die worden uitgedeeld?

Kort nadat Hamilton in de remmen moest omdat Vettel vlak voor hem de baan op kwam, meldde hij zich direct op de boordradio om te klagen. "We hebben het gezien", reageerde het team, implicerend dat Mercedes vervolgens bij de wedstrijdleiding zou gaan klagen. Met succes: de stewards gaven Vettel de vijf seconden straf die hem de zege kostten.

Na afloop zei Hamilton dat hij in de positie van Vettel hetzelfde zou hebben gedaan. "Ik heb de herhaling bekeken. Als ik aan de leiding zou liggen en een fout zou maken, zou ik hem ook proberen af te knijpen. Het gebeurt zo snel en je probeert gewoon je positie te behouden."

'Hij moet me laten gaan'

Vettel zelf klaagde in 2016 tijdens de Mexicaanse Grand Prix steen en been over Max Verstappen, die zich in een duel verremde, een chicane afsneed en weer voor Vettel terechtkwam. "Hij moet me laten gaan", was de inleiding van een scheldkanonnade die nog een paar ronden duurde. Verstappen kreeg uiteindelijk een straf, waardoor hij zijn podiumplaats kwijtraakte.

De strenge regels waar coureurs als Vettel - maar zeker niet alleen de Duitser - zo tegen ageren, zijn voor diezelfde coureurs een middel om een concurrent een oor aan te naaien.

Geen kans laten ze liggen, zo ook Mercedes zondagavond. Diep in zijn hart is Hamilton het wellicht wel met Vettel eens, maar om dan maar bewust een gat van vijf seconden te laten vallen zodat Vettel alsnog de zege kan pakken? Nee, daarvoor zijn de belangen te groot.

Wereldkampioenen keuren straf af

Veel oud-coureurs vielen over elkaar heen om zondagavond op Twitter te roepen dat ze de straf voor Vettel belachelijk vonden.

Zelfs de vrouw van Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, had voor de televisie geroepen dat het fucking racing was en dat de straf belachelijk was. Nigel Mansell, die zelf regelmatig als steward optreedt, en Mario Andretti drukten zich als oud-wereldkampioenen in soortgelijke bewoordingen uit.

Deze coureurs reden hun races echter in een ander tijdperk, zonder boordradio, en dus zonder de mogelijkheid om bij elk duel te klagen over het rijgedrag van de concurrent. De huidige generatie coureurs doet dat wel, om er maar voor te zorgen dat de stewards, maar ook de kijkers thuis, kunnen horen wat voor ongelooflijke idioot die andere coureur wel niet is.

Het nobele streven van bijvoorbeeld Vettel en zijn collega's om de sport meer om racen en minder om regeltjes te laten draaien, kan daarom flink worden geholpen met een blik in de spiegel.