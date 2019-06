Ferrari gaat in beroep tegen de tijdstraf van vijf seconden die Sebastian Vettel zondag kreeg in de Grand Prix van Canada. De Duitser kwam weliswaar als eerste over de streep, maar door de sanctie ging de zege naar Lewis Hamilton.

"Seb had niet anders kunnen handelen", zegt teambaas Mattia Binotto op de website van Ferrari. "Daarom hebben we besloten het besluit van de wedstrijdleiding aan te vechten."

Vettel kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Hamilton hinderde nadat hij kort van de baan geraakt was. De Duitser was furieus over die straf en liet zijn onvrede duidelijk merken.

De klacht wordt in principe behandeld door het Hof van Beroep van de internationale autosportfederatie FIA. Die instantie kan zich echter niet ontvankelijk verklaren, omdat straffen die tijdens de race worden opgelegd volgens de reglementen niet vatbaar zijn voor beroep.

Door overwinning van Hamilton raakt Vettel verder achterop in de strijd om het wereldkampioenschap. De Duitser staat derde met een totaal van 100 punten, op gepaste afstand van Mercedes-coureurs Hamilton (162) en Valtteri Bottas (133).

Binotti beschouwt Vettel als winnaar

Hoewel Vettel in de officiële uitslag op de tweede plaats staat, beschouwt Binotti zijn coureur als de winnaar van de race.

"Het is niet aan ons om de beslissingen te nemen, dat doen de bazen van de sport. Maar iedereen lijkt te vinden dat Sebastian de zege verdiende", zei Binotto in Montreal tegen de BBC.

"Hij had geen slechte intenties", zei Binotto over de manoeuvre van zijn coureur. "Hij heeft de hele race op kop gereden en werd als eerste afgevlagd. Hij is de winnaar."

Wolff neemt het op voor stewards

Binotto's collega Toto Wolff van Mercedes nam het op voor de stewards, die zo'n vijftien rondes de tijd namen om tot het besluit te komen om Vettel te straffen.

"Ik denk dat de stewards altijd proberen hun werk te doen. Soms is het gemakkelijk om een straf uit te delen en soms is het een heel lastig besluit. Maar je moet het accepteren, ook al word je erdoor benadeeld."

De Oostenrijker toonde zich content met de zevende zege van het seizoen in evenzoveel races. "Een zege is een zege, je moet de punten pakken als dat kan. Het liefst win je gewoon op het circuit, maar deze nemen we ook mee."

'We waren de snelste en dat is belangrijkste'

Binotto keek kort na de race in Canada alweer naar de toekomst. "Als team hebben we aangetoond dat we competitief zijn. We kennen onze kracht en onze zwaktes. En het seizoen is nog lang niet over."

"Over een paar uur is iedereen gekalmeerd en zullen we de data analyseren om de zwakheden in de auto te kunnen verbeteren. Dat is nu onze taak", zei Binotto die Canada met een optimistisch gevoel verlaat.

"Vandaag waren we de snelste op het circuit en dat is het belangrijkste. Het is goed om te zien dat de passie en de honger er is, dat zal ons helpen in de volgende races."

Over twee weken krijgt Ferrari bij de Grand Prix van Frankrijk een nieuwe kans om de hegemonie van Mercedes te doorbreken.