Voor Max Verstappen werd de Grand Prix van Canada een vrij eenzame. De 21-jarige Red Bull Racing-coureur haalde er met plek vijf het maximale uit.

Verstappen moest na pech in de kwalificaties vanaf plek negen vertrekken en nam in de eerste rondes geen onnodige risico's, waardoor hij geen plekken wist te winnen.

Nadat hij na een ronde of vijf had afgerekend met Lando Norris, was de top drie al volledig uit zicht. "We hebben er het maximale uitgehaald en helaas is dat nu de vijfde plaats", zei Verstappen bij Ziggo Sport. "Er zat niet meer in."

Verstappen kwam uiteindelijk op 57 seconden achterstand van Lewis Hamilton over de streep. De Brit kreeg de zege in de schoot geworpen na een straf voor Sebastian Vettel, die nog wel tweede werd. Charles Leclerc legde beslag op plek drie.

'Wagen gewoon naar huis gereden'

De Nederlander vocht aan het begin van de race nog een aardig gevecht uit met Norris, die zich terugvocht nadat hij door Verstappen was gepasseerd.

"Je ziet dat er een goede topsnelheid in de McLaren zit", merkte Verstappen op. "Ik wilde zelf geen risico nemen met het oog op schade door bijvoorbeeld laat in te remmen, dus ik ben er maar even achter gebleven."

Nadat hij de Brit voorbij was reed Verstappen nog even op plek drie, maar viel na zijn pitstop terug. Hij passeerde vervolgens de Renaults maar meer zat er niet in. "Na de pitstops heb ik mijn eigen ritme gereden en de wagen gewoon naar huis gereden."