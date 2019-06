Sebastian Vettel was zondagavond woest na de Grand Prix van Canada. De coureur van Ferrari kwam als eerste over de streep, maar werd door een tijdstraf tweede achter Lewis Hamilton.

Na afloop van de race weigerde Vettel zijn auto te parkeren in het parc fermé en liet hij zich niet interviewen. Woest beende hij naar het motorhome van Ferrari.

Pas enkele minuten later was de Duitser wat gekalmeerd. Demonstratief haalde hij het bord met nummer één weg bij de geparkeerde auto van Hamilton en zette nummer twee daar neer. Met flinke vertraging begaf hij zich daarna naar de podiumceremonie.

Over de boordradio had Vettel tijdens de race zijn onvrede duidelijk kenbaar gemaakt over de tijdstraf, die hij kreeg omdat hij op onveilige manier terugkeerde op de baan na een foutje en Hamilton hinderde.

"Waar moet ik dan heen? Anders kom ik tegen de muur. Serieus, wat had ik kunnen doen?", riep de furieuze Duitser. "Deze straf is gegeven door een blinde man. Ze hebben ons bestolen van de zege. Dit is oneerlijk."

Hamilton toonde weinig vreugde op het podium. (Foto: Getty Images)

Deel van publiek jouwt Hamilton uit

Na de podiumceremonie wilde Vettel wel wat zeggen tegen het publiek, al hield hij zich op de vlakte. "Vraag de mensen maar of ze dit terecht vonden."

Hamilton werd op het podium uitgejouwd door een deel van de toeschouwers. "Dat boegeroep is niet correct", nam Vettel het op voor zijn concurrent. "Hij kan er ook niets aan doen, ze zouden boe moeten roepen naar de mensen die de beslissingen maken."

Hamilton liet doorschemeren de straf voor Vettel niet onterecht te vinden. "Ik nam de bocht op de juiste manier. Als je terugkeert op de baan, dan hoor je niet direct op de racelijn te gaan rijden."

Toch kon de Brit nauwelijks genieten van zijn vijfde zege dit seizoen. "Dit is niet de manier waarop ik wil winnen. Ik dwong hem tot een fout en hij raakte van de baan. We botsten bijna, dat is spijtig maar ook een onderdeel van het racen."