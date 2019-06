Kevin Magnussen toonde zich schuldbewust na zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De coureur van Team Haas raakte de muur en start de race zondag vanuit de pitstraat.

Magnussen had in Q2 een scherpe tijd neergezet, maar in een poging zichzelf nog te verbeteren kwam hij hard in aanraking met de beruchte 'Wall of Champions'. De Deen bleef zelf ongedeerd, maar zijn auto was te zwaar beschadigd om in Q3 nog in actie te kunnen komen.

"Het ging niet eens zo hard, maar ik raakte de muur met de velg, dus daardoor sloegen de velg en de band eraf", zegt Magnussen tegen Motorsport.com. "We waren juist sterk bezig, ik had me geplaatst voor Q3, en probeerde nog één keer alles te geven."

Magnussen weet dat de monteurs hard moeten werken om de auto gereed te hebben voor de race, die zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd begint. "Ik heb het gevoel dat als je zo'n fout maakt, de jongens de hele nacht moeten doorhalen. Ze krijgen helemaal geen slaap, dus ik heb echt medelijden met ze."

Kevin Magnussen start in Canada vanuit de pitstraat. (Foto: Pro Shots)

'Ben beter af met start uit pitstraat'

Omdat bij de reparatie aan de auto de versnellingsbak moet worden vervangen, komt dat Magnussen automatisch op een gridstraf van vijf plaatsen te staan. Team Haas acht het verstandiger om de race vanuit de pitstraat te beginnen.

"Anders had ik vanaf de vijftiende plaats moeten starten op de zachtste rode band", legt de nummer acht in de WK-stand uit. "Dan ben je beter af vanuit de pitstraat." De 26-jarige coureur mag nu zelf bepalen op welke banden hij begint.

De crash van Magnussen kwam ook Max Verstappen duur te staan. De Nederlander was net begonnen aan een snelle ronde, maar kon deze niet afmaken omdat er na het incident een rode vlag werd getoond.

Verstappen plaatste zich daardoor niet voor Q3 en beëindigde de kwalificatie als elfde. Door een gridstraf voor Carlos Sainz en de start van Magnussen vanuit de pitstraat schuift hij nog wel twee plaatsen op naar P9.