Daniel Ricciardo zorgde zaterdag voor een verrassing door in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada de vierde tijd te rijden. Die prestatie had de Renault-coureur ook zelf niet verwacht.

"Cool! Ik had nooit gedacht zo blij te kunnen zijn met een vierde plaats in de kwalificatie", zei de Australiër bij Ziggo Sport. "We hielden er rekening mee dat P6 misschien mogelijk zou zijn, maar dit resultaat is echt te gek."

"Het is leuk voor mij persoonlijk, maar ook voor het hele team. Ik hoorde ze vieren via de boordradio. Hier mogen we een paar uur van genieten, dit moet iedereen een goed gevoel geven."

Ricciardo beleeft goede herinneringen aan het Circuit Gilles Villeneuve. In 2014 boekte hij daar, in dienst van Red Bull, zijn eerste overwinning in de Formule 1. "Dat was ook op 8 juni. Dus dat is blijkbaar een goede dag voor me."

Sinds zijn overstap eind vorig jaar van Red Bull naar Renault wist Ricciardo nog geen aansprekende resultaten te boeken. Alleen in China (zevende) en Monaco (negende) reed hij in de punten, goed voor de dertiende plaats in de WK-stand.

Gasly tevreden met vijfde plaats

Ricciardo moet zondag op de startgrid alleen Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor zich dulden, maar hield Pierre Gasly achter zich. Voor de ploeggenoot van Max Verstappen, die op zijn beurt weer sneller was dan Valtteri Bottas, geen reden om ontevreden te zijn.

"We zaten heel dicht bij de derde plaats, maar met P5 mogen we ook blij zijn", doelde Gasly op het verschil van slechts één tiende met Leclerc. "In de laatste ronde heb ik er echt alles uitgeperst wat erin zat."

De Fransman denkt dat er in de race van zondag nog van alles mogelijk is. "Het wordt interessant, vooral door de hitte. Dat leidt ertoe dat de zachte banden sneller slijten. Het wordt voor jullie een mooie wedstrijd om naar te kijken."

Verstappen wacht zondag een inhaalrace, nadat hij vanwege een rode vlag in de slotfase van Q2 het laatste deel van de kwalificatie niet haalde. De Nederlander profiteerde nog wel van een straf van Carlos Sainz en het starten van Kevin Magnussen vanuit de pitsstraat, waardoor hij zondag om 20.10 uur vanaf de negende plaats aan de race begint.