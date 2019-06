Sebastian Vettel is dolgelukkig nadat hij zaterdag poleposition veroverde in Canada. De Duitser van Ferrari was voor het eerst dit jaar de snelste in de kwalificatie.

"Ik zit nog vol met adrenaline", zei Vettel in een eerste reactie. "Het liefst zou ik nu gewoon voor mijn plezier nog zo'n ronde rijden."

"Dat gevoel waarbij de auto maar blijft gaan, dat is zo ontzettend goed. Ik heb ervan genoten en ben erg blij voor het team, want de voorgaande races gingen niet naar wens."

Ferrari wist dit jaar alleen in Bahrein met Charles Leclerc pole te pakken. Alle zes de races werden gewonnen door het oppermachtige Mercedes.

"De auto is nu veel beter", zei Vettel, die de race in Canada vorig jaar wist te winnen. De race in Montreal werd de laatste vier jaar gewonnen door de coureur die op pole startte.

Hamilton niet teleurgesteld met tweede plek

WK-leider Lewis Hamilton had tijdens Q3 aanvankelijk de snelste ronde in handen, maar in de slotfase dook Vettel onder die tijd door. Door een stuurfout in de hairpin kon Hamilton zijn eigen tijd niet verbeteren.

De Brit moet zondag als tweede van start, maar lijkt daar niet erg mee te zitten. "Dit is zoals racen hoort te zijn. Ik ben niet teleurgesteld, we hebben alles gegeven."

"Vooral in de laatste sector was Ferrari sneller. Ik ben blij dat ik tussen de Ferrari's in sta", doelt hij op Charles Leclerc die de derde plek voor zich opeiste. "Ik denk dat het een mooie show wordt morgen."

Max Verstappen kwam mede door een crash van Kevin Magnussen niet verder dan de elfde plek en wacht een inhaalrace. De race op Circuit Gilles Villeneuve begint zondag om 20.10 uur.