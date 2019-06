Max Verstappen baalde er zaterdag stevig van dat hij de laatste kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Canada niet wist te halen. De coureur was de dupe van een rode vlag in de slotfase.

De 21-jarige coureur had aanvankelijk geprobeerd zich op de mediumbanden te plaatsen voor de laatste kwalificatiesessie, omdat hij zondag tijdens de race dan ook op dat rubber had mogen beginnen.

Dat lukte echter niet, waardoor hij een nieuwe poging op de zachtste band moest wagen. Verstappen leek op weg naar een plek in de laatste sessie, maar vanwege een crash van Kevin Magnussen werd er met de rode vlag gezwaaid waarmee er direct een einde kwam aan Q2.

"Wat kan je doen aan zo'n rode vlag?", vroeg een zichtbaar boze Verstappen zich af tegenover Ziggo Sport. "We hadden normaal gesproken Q3 makkelijk gehaald."

De Nederlander start zondag wel als negende. Carlos Sainz werd na de kwalificatie drie plaatsen teruggezet, waardoor hij achter Verstappen begint. Magnussen start na zijn crash vanuit de pitsstraat, wat Verstappen nog een plek winst oplevert.

'Vrije bandenkeuze enige voordeel'

De zachtste band is op papier de slechtste band om de race op te beginnen. Die slijt namelijk zo snel op het Circuit Gilles Villeneuve dat coureurs vrezen al na zes rondes de pits op te moeten zoeken. De coureurs van Ferrari en Mercedes wisten wel met de mediumbanden de laatste sessie te bereiken.

"Zacht is hier niet ideaal", zei Verstappen dan ook. "Helaas ging het op de mediums niet goed, waardoor we het nogmaals moesten proberen."

Om elk risico uit te sluiten, had Red Bull Racing ervoor kunnen kiezen om de Nederlander wat eerder naar buiten te sturen. Verstappen snapte echter dat zijn team tot het laatste moment wachtte.

"We hadden ervoor gekozen om één snelle ronde te doen. Je verwacht niet dat iemand in de muur knalt. Dit is gewoon kut. Het enige voordeel is dat we morgen kunnen kiezen op welke banden we beginnen."

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.10 uur.