Max Verstappen moet zondag als elfde van start in de Grand Prix van Canada. De coureur van Red Bull kwam zaterdag niet door Q2 vanwege een flinke crash van Kevin Magnussen. Ferrari-coureur Sebastian Vettel pakte poleposition.

Magnussen verloor de controle over zijn Haas en raakte hard de beruchte 'Wall of Champions' in Montreal. Het wrak van zijn auto kwam tot stilstand midden op het rechte stuk voor start/finish.

Op dat moment waren er nog enkele seconden te gaan in Q2, waardoor de sessie direct werd afgevlagd. Verstappen was bezig aan een snelle ronde, maar mocht die niet afmaken en kon zijn elfde tijd zodoende niet verbeteren.

Op de mediumband kon de Limburger zich niet bij de eerste tien scharen, waardoor hij aan het eind van Q2 op de zachte band een snelle ronde moest klokken. Door de crash van Magnussen kon hij die ronde niet afmaken.

Vettel pakt pole voor Hamilton

Vettel pakte met 1.10,240 voor het eerst dit jaar poleposition. Hij dook aan het einde van Q3 nipt onder de tijd van WK-leider Lewis Hamilton (1.10,446).

Vettels teamgenoot Charles Leclerc kwalificeerde zich op 0,7 seconden als derde, gevolgd door Daniel Ricciardo van Renault en Pierre Gasly van Red Bull Racing. Ricciardo bezorgde Renault daarmee de beste startpositie sinds de Grand Prix van België in 2010.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas kwam niet verder dan een tegenvallende zesde plek. De Fin spinde tijdens zijn eerste ronde in Q3. In zijn tweede poging slaagde hij er niet in om een solide ronde af te leggen.

De race gaat zondag om 20.10 uur van start.