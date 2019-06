Max Verstappen is niet helemaal tevreden na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada. De Red Bull-coureur eindigde vrijdag in de tweede sessie als dertiende en kwam bovendien licht in aanraking met de 'Wall of Champions'.

"Ik weet niet precies wat er gebeurde", zegt Verstappen op zijn eigen website over de touché met de befaamde muur, die zijn naam kreeg nadat Michael Schumacher, Jacques Villeneuve en Damon Hill bij de Canadese GP van 1999 allemaal op die plek crashten.

"Pierre Gasly reed voor mij. Er was hem verteld om zijn snelheid op te voeren. Ik kreeg wat last van onderstuur achter Pierre en ik raakte de muur. Er was niets meer aan te doen. Het is uiteraard wel jammer, want we hebben er wat tijd mee verloren."

Door het incident stond de 21-jarige Verstappen langdurig in de pits tijdens de tweede vrije training. De RB15 liep bij de touché wat lichte schade op, maar de Limburger kwam uiteindelijk nog even het circuit op.

'We zullen nog wat grip moeten vinden'

Verstappen is ondanks het incident positief gestemd over de snelheid van zijn auto. "Normaal gezien hadden we voor de vierde tijd kunnen gaan. De balans was oké, maar we zullen nog wel wat grip moeten vinden."

In de eerste vrije training klokte de nummer vier in de WK-stand de vierde tijd, maar hij vindt dat er nog wel wat verbeterd kan worden aan zijn auto.

"In de lange runs zijn we wel competitief, maar we hebben genoeg werk voor de boeg", stelt Verstappen. "We moeten nog wat finetunen, maar het is verder niet iets dramatisch."

De derde vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve staat zaterdag om 17.00 uur op het programma. Drie uur later gaat de kwalificatie van start en zondag gaan de lichten om 20.10 uur op groen voor de race.