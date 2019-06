Max Verstappen is vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada mede door een botsing met de muur niet verder gekomen dan de dertiende tijd (1.13,388). Ferrari-coureur Charles Leclerc was met 1.12,177 de snelste in de tweede oefensessie op het Circuit Gilles Villeneuve.

Ferrari revancheerde zich daarmee voor de eerste oefensessie, want ook Sebastian Vettel was aanmerkelijk sneller dan eerder op de dag. De Duitser was met 1.12,251 ruim anderhalve seconde rapper dan zijn beste tijd in de eerste vrije training.

Lewis Hamilton, die in de eerste training nog de snelste was, kwam in bocht negen in aanraking met de muur en werd slechts zesde. Zijn teamgenoot Valterri Bottas eindigde achter het duo van Ferrari als derde, op zes honderdsten van Vettel.

Door de problemen waren Verstappen en Hamilton de enige coureurs die geen tijd op de zachte banden neer konden zetten. De Brit reed zijn snelste ronde op de mediums, de Nederlander op de harde banden.

Verstappen was halverwege de training wel naar buiten gereden op de zachtste band, maar kon zijn ronde door zijn touché met de muur dus niet tot een goed einde brengen.

Mercedes en Red Bull Racing hebben tot zaterdag 17.00 uur om de schade te repareren. Dan staat de derde vrije training op het programma in Montréal, om 20.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race is zondag om 20.10 uur.

Hamilton en Verstappen raken dezelfde muur

Waar de eerste vrije training zonder echt noemenswaardige incidenten afgewerkt werd, was er in de tweede oefensessie van alles aan de hand. Hamilton reed al vroeg de snelste tijd, maar gleed daarna in bocht negen tegen de muur en liep daarbij een lekke band op. De Brit wist de pitstraat nog wel te bereiken, maar keerde niet meer terug op de baan.

Even later raakte Verstappen in de 'Wall of Champions' ook de muur van het Circuit Gilles Villeneuve. Net als Hamilton kon de Nederlander op eigen kracht de pits bereiken, maar de Red Bull-coureur keerde nog wel terug op de baan. Hij wist zijn tijd echter niet meer te verbeteren.

Tijdens de Canadese GP van 1999 crashten wereldkampioenen Michael Schumacher, Jacques Villeneuve en Damon Hill allemaal in dezelfde bocht bij het opkomen van het rechte stuk. Sindsdien heeft de muur in de bocht de bijnaam 'Wall of Champions'.

Ferrari profiteerde optimaal van de problemen bij Verstappen en Hamilton, maar presteerde vooral zelf beter dan eerder op vrijdag. Zowel Leclerc als Vettel was een dikke anderhalve seconde sneller dan in de eerste omloop.

Ook Carlos Sainz en Kevin Magnussen hadden profijt van de botsingen van de twee topcoureurs. De Spanjaard van McLaren werd vierde in 1.12,553, de Deen van Haas completeerde met 1.12,035 de top vijf.