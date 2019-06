FINISH - Ferrari lijkt dit weekend de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes. Charles Leclerc is in de tweede sessie het snelst, voor teamgenoot Sebastian Vettel. Valtteri Bottas wordt derde, maar is slechts een tiende langzamer dan Leclerc. Hamilton eindigt als zesde nadat hij - net als Verstappen - in aanraking is gekomen met de muur.