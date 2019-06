Hoewel Mercedes het hele jaar al oppermachtig is en het team voor de Grand Prix van Canada bovendien de beschikking heeft over een nieuwe motor, verwacht Lewis Hamilton dit weekend een hevige strijd met Ferrari en Red Bull Racing.

"Het is altijd geweldig om een nieuwe motor te krijgen", zei Hamilton donderdagavond in Montreal. "Dit is een powercircuit, dus de timing voor de nieuwe motor is perfect."

Hamilton, die vier van de eerste zes races won en aan de leiding gaat in de WK-stand, verwacht niet dat de nieuwe motor een heel groot voordeel oplevert. "Het zijn een aantal kleine verbeteringen, die niet enorm zijn. De oude motor begon na zes races wat kracht te verliezen."

"Daarom is het goed om een verse motor te hebben, de jongens in de fabriek hebben er keihard aan gewerkt. Het zullen slechts kleine winstpercentages zijn, maar die worden door mij enorm gewaardeerd."

'Ferrari is de snelste op rechte stukken'

Ondanks de dominantie van Mercedes weigert Hamilton de concurrentie te onderschatten. "Twee weken geleden in Monaco merkte je al dat iedereen dichterbij komt. Dat is mooi om te zien."

Mercedes boekte zijn zesde zege van het jaar, op het stratencircuit waar het de voorgaande jaren zelden goede resultaten noteerde. Toch benadrukte Hamilton dat de concurrentie nadert.

"De Honda-motor van Red Bull heeft een goede snelheid en Ferrari is over het algemeen de snelste op lange rechte stukken, daar zijn er veel van hier in Canada. In voorgaande races konden we ze in de bochten verslaan, maar ik weet niet of dat hier ook het geval zal zijn."

Meeste zeges in zelfde Grand Prix per coureur Acht: Michael Schumacher (GP Frankrijk)

Zeven: Michael Schumacher (GP Canada, GP San Marino)

Zes: Michael Schumacher (GP België, GP Spanje, GP Japan, GP Europa)

Zes: Lewis Hamilton (GP Canada, GP Verenigde Staten, GP Hongarije, GP China)

Zes: Alain Prost (GP Brazilië, GP Frankrijk)

Zes: Ayrton Senna (GP Monaco)

Hamilton vindt circuit in Canada geweldig

Hamilton (34) boekte in 2007 de eerste zege van zijn carrière in Canada en won de race al zes keer. Alleen Michael Schumacher won vaker in één specifiek land. De legendarische Duitser zegevierde acht keer in de Grand Prix van Frankrijk en schreef de races van Canada en San Marino zeven keer op zijn naam.

"De baan in Canada is een geweldig en doet me een beetje denken aan mijn kartperiode", aldus Hamilton. "Er zijn veel plaatsen waar je kunt inhalen, waar je je auto over de kerbstones kunt smijten. Het is een circuit met hoge snelheden, maar de uitloopstroken zijn slechts kort, dat maakt het circuit zo mooi."

Hamilton en zijn collega's komen vrijdag om 16.00 uur Nederlandse tijd het Circuit Gilles Villeneuve op voor de eerste training.