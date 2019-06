Pierre Gasly had donderdagavond geen zin om te reageren op geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing. De teamgenoot van Max Verstappen deed die verhalen in Canada af als "bullshit".

"Eerlijk gezegd wil ik hier helemaal geen tijd aan verspillen", zei Gasly in Montreal tegen Motorsport. "Ik heb belangrijkere zaken om me druk over te maken, zoals mijn werk, mijn familie en mijn vrienden."

"Deze bullshit schaar ik gewoon onder slechte journalistiek. Ik wil er verder geen commentaar op geven", aldus de ietwat geïrriteerde Fransman.

De prestaties van de 23-jarige steken dit jaar schril af tegen die van zijn jongere teamgenoot Verstappen. De Nederlander deed het in de eerste zes Grands Prix bij elke kwalificatie én in elke race beter.

Het leidde tot speculatie over de nabije toekomst van Gasly in het team. Nico Hülkenberg van Renault zou in beeld zijn als vervanger. Gasly vertelde dat Red Bull-adviseur Helmut Marko twee weken geleden in Monaco dat gerucht tegen hem weersprak. "Hij heeft me bij zich geroepen om dat duidelijk te maken."

Ook Hülkenberg noemde verhalen over een mogelijke overstap onzin. "Dit is fake news, al streelt het wel mijn ego", zei de 31-jarige Duitser.

Renault-coureur Nico Hülkenberg. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben nog steeds niet volledig comfortabel met auto'

In Monaco reed Gasly naar de vijfde plek, zijn beste prestatie sinds hij afgelopen winter Toro Rosso voor Red Bull verruilde. Het geeft hem hoop voor de komende Grand Prix van Canada op Circuit Gilles Villeneuve.

"Ik denk dat het steeds beter gaat. Ik startte in Monaco als achtste en finishte op tien seconden van de winnaar", zei Gasly, die voor het gemak vergat dat een safetycar aan het einde van de race de onderlinge verschillen fors terugbracht.

"Ik heb nog wel het gevoel dat ik ver verwijderd ben van mijn volledige potentie. Er zijn nog steeds dingen in de auto waar ik niet volledig comfortabel mee ben. Maar elke race gaat het weer iets beter."

Gasly en zijn collega's komen vrijdag om 16.00 uur Nederlandse tijd de baan op voor de eerste training in Canada.