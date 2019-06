Sebastian Vettel heeft goede hoop dat Ferrari de zegeloze reeks in 2019 eindelijk kan beëindigen bij de Grand Prix van Canada. De viervoudig wereldkampioen voelt zich goed bij het circuit in Montreal.

"Ik ga geen voorspellingen doen, maar op papier lijkt het veelbelovend. Een beetje net als in Bahrein", zegt Vettel, die vorig jaar won in Canada, donderdag op Motorsport.com.

"Aan de andere kant is de baan in Canada erg glad, waardoor het moeilijk is om de banden op temperatuur te krijgen. Daar hebben we tijdens de laatste raceweekenden ook steeds last van gehad."

Voor aanvang van het Formule 1-seizoen werd veel van Ferrari verwacht, maar het team van Vettel en teamgenoot Charles Leclerc stelt tot dusver teleur. Na zes races bezetten ze de derde en vijfde plek in de WK-stand, op ruime afstand van Mercedes.

"Ik ga niet te hard van stapel lopen, want we hebben hier nog geen rondje gereden, maar ik ben optimistisch. Vorig jaar waren we hier ook sterk", aldus Vettel.

Bottas verwacht snel Ferrari

Mercedes-coureur Valtteri Bottas rijdt net als teamgenoot Lewis Hamilton met een nieuwe motor in Montreal, maar de Fin ziet Ferrari als snelste team.

"Van een verse motor verwachten we natuurlijk sowieso al een klein beetje extra vermogen, maar we verwachten wel een kleine stap", aldus Bottas, die dit seizoen won in Australië en Azerbeidzjan en de nummer twee in de WK-stand is.

"We denken echter niet dat het genoeg is om de topsnelheid van de Ferrari's te evenaren. Zij zullen op dat vlak nog steeds boven de rest uitsteken, maar wij zijn weer sterk op andere vlakken."

De eerste vrije training staat vrijdag om 16.00 uur op het programma. Vier uur later begint de tweede oefensessie. Zaterdag volgen de derde training (17.00 uur) en de kwalificatie (20.00 uur) en de Grand Prix van Canada begint zondag om 20.10 uur.