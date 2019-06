De Formule 1 strijkt dit weekend neer in Montreal voor de Grand Prix van Canada. Autocoureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de race op het Circuit Gilles Villeneuve.

Max Verstappen reed hier vorig jaar naar de derde plek. Gaat hij nu opnieuw een podiumplek pakken?

"In het begin van het seizoen heb ik me wel zorgen gemaakt om de snelheid van Red Bull. Maar Verstappen laat zien dat het met de racepace wel goed zit, in Monaco zat hij serieus in de nek te hijgen van Hamilton."

"Er zijn dit jaar nog een paar circuits waar hij een gooi naar de overwinning kan doen en Canada is er daar één van. Het is een halfstratencircuit, dat ligt hem vaak wel. Want daar kunnen de ruige coureurs vaak nét dat beetje extra brengen. Eigenlijk moet hij gewoon voor de zege proberen te gaan."

WK-stand 1. Hamilton (Mercedes) 137 punten

2. Bottas (Mercedes) 120 punten

3. Vettel (Ferrari) 82 punten

4. Verstappen (Red Bull) 78 punten

5. Leclerc (Ferrari) 57 punten

6. Gasly (Red Bull) 32 punten

7. Sainz (McLaren) 18 punten

8. Magnussen (Haas) 14 punten

Maar is Mercedes niet veel te sterk dit jaar?

"Natuurlijk, als je puur naar het materiaal kijkt, dan kan Verstappen het onmogelijk gaan redden. De enige kans die hij heeft, is door in het hoofd van Hamilton te gaan zitten en daar was hij twee weken geleden in Monaco heel goed mee bezig."

"Het was daar echt onmogelijk om in te halen. Maar door het tóch te proberen, zegt Verstappen wel tegen Hamilton: 'Hallo! Hallo! Ik ben er nog!' Mercedes is te snel, maar things get liquid under pressure. En de druk aan het opbouwen, dat is precies wat Verstappen aan het doen is."

Max Verstappen in Canada 2015 (Toro Rosso): vijftiende

2016 (Red Bull): vierde

2017 (Red Bull): uitgevallen

2018 (Red Bull): derde

Vettel, Bottas en Verstappen vorig jaar op het podium in Canada. (Foto: Pro Shots)

Montreal is de stad van Lance Stroll, maar hoort hij eigenlijk wel in de Formule 1 thuis?

"Mensen als zijn vader (miljardair Lawrence Stroll, red.) zijn nodig in de Formule 1. Zonder hem waren er met Williams en Force India twee teams failliet gegaan. De vraag is niet of de twintig beste coureurs te wereld in de Formule 1 moeten rijden. De sport heeft rijkeluiszoontjes nodig."

"Stroll is zeker niet goed genoeg om ooit wereldkampioen te worden, maar hij is wel goed genoeg om in de Formule 1 te rijden. Bovendien is hij pas twintig jaar en is er nog genoeg ruimte voor verbetering."

Starttijden GP Canada Eerste vrije training: vrijdag 16.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 20.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 17.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 20.00 uur

Race: zondag 20.10 uur

Canada is de zevende race van het seizoen, we zijn op een derde. Welke coureur is in jouw ogen de grootste tegenvaller en de grootste meevaller?

"Robert Kubica van Williams vind ik de grootste tegenvaller. Het verhaal hoe hij na zijn zware ongeluk en met een niet volledig functionerende arm weer terugkeerde in de Formule 1 is natuurlijk prachtig en ontzettend gaaf. Maar er zit gewoon geen toekomst in."

"Lando Norris van McLaren heeft mij positief verrast. Het is heerlijk om hem te zien rijden. Zo'n jonge jongen die meteen mooie dingen laat zien, daar kan ik van genieten."

Plattegrond van Circuit Gilles Villeneuve. (Foto: FIA)

Tot slot: twee weken geleden zaten we naar een optocht door Monaco te kijken, moeten we daar in Canada weer bang voor zijn?

"In Canada zijn er inhaalmogelijkheden genoeg. Dat kan heel goed in de hairpin of na de laatste bocht voor start/finish. Sowieso zijn er veel combinaties van bochten snel achter elkaar. Dan kun je ervoor kiezen om de eerste bocht net iets anders in te sturen dan je voorganger, zodat je er ook anders uitkomt."