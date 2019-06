Daniel Ricciardo heeft de verwachtingen rond Renault enigszins getemperd. De Australiër ziet dat het Formule 1-team zich na een slechte seizoensstart verbetert, maar benadrukt dat het stap voor stap gaat.

Ricciardo gaat niet helemaal mee in uitspraken van teambaas Cyril Abiteboul, die onlangs hoog van de toren blies en zei dat Renault mee kan gaan doen met de topteams. Eind deze maand wordt bij de thuisrace in Frankrijk een belangrijke update verwacht.

"Er zit wel een kern van waarheid in de verwachtingen rond die update, want uit de data blijkt op een aantal vlakken wel het een en ander. Maar we willen niet op de zaken vooruitlopen", zegt Ricciardo woensdag tegen Motorsport.com.

"Sinds de Grand Prix van China in april hebben we het niet makkelijk gehad. De realiteit is dat het middenveld in de Formule 1 dit jaar dichter bij elkaar zit dan vorig seizoen."

Renault nam Ricciardo na vorig seizoen over van Red Bull Racing en begon vol ambitie aan 2019, maar vooralsnog stelt het Franse team flink teleur. Na zes races staat Ricciardo dertiende en teamgenoot Nico Hülkenberg vijftiende.

Daniel Ricciardo in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. (Foto: Pro Shots)

'Het heeft tijd nodig'

De 29-jarige Ricciardo vindt dat Renault dit jaar veel concurrentie van andere teams heeft en dat het niet meevalt om het verschil te maken. "Veel teams hebben zich verbeterd", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.

"Ik hoop vooral dat we niet meer in het middenveld strijden, maar die teams voor kunnen blijven. De realiteit is dat het niet zo makkelijk wordt als vorig seizoen. Het heeft tijd nodig, al lijkt het er wel op dat we de goede kant op gaan. Dat is positief."

Ook teamgenoot Hülkenberg is voorzichtiger dan teambaas Abiteboul. "De uitspraken van Abiteboul zijn bemoedigend en positief, maar ik wil het terugzien in de tijden. Laten we eerst afwachten hoe we ervoor staan op Circuit Paul Ricard."

De Grand Prix van Frankrijk wordt op zondag 23 juni verreden. Eerst staat komend weekend nog de race in Canada op het programma. Die race op Circuit Gilles Villeneuve begint zondag om 20.10 uur.