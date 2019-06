Max Verstappen denkt dat Red Bull Racing bij de Grand Prix van Canada stevigere concurrentie krijgt van Ferrari dan in Monaco. De Limburger vreest vooral de topsnelheid van de Italiaanse renstal.

"Ik verwacht dat Ferrari sterk is vanwege de lange rechte stukken daar", zegt Verstappen maandag in het programma Sport & Talk van het Oostenrijkse ServusTV. "Ze hebben een hoge topsnelheid."

Vorig seizoen eindigde Verstappen als derde in Canada, achter Ferrari-coureur Sebastian Vettel (winnaar) en Mercedes-rijder Valtteri Bottas (tweede). Hij mikt ook nu op een podiumplaats in Montreal.

"Ik ben erg gemotiveerd om op het podium te belanden", aldus Verstappen. "Natuurlijk wil ik winnen, maar dat is nu Mercedes zo sterk is niet gemakkelijk."

Max Verstappen in actie tijdens de Grand Prix van Monaco. (Foto: Pro Shots)

Verstappen onder indruk van dominantie Mercedes

Mercedes ging dit seizoen in alle races met de overwinning aan de haal. Lewis Hamilton won vier van de zes races en Bottas kwam in de andere twee Grands Prix als eerste over de finish. Verstappen is onder de indruk van de dominantie van de Duitse renstal.

"Mercedes heeft het gewoon super voor elkaar op dit moment", stelt hij. "Ik had echter niet verwacht dat ze zó sterk zouden zijn, omdat Ferrari er tijdens de wintertests de hele tijd voor zat.

Verstappen werd dit seizoen tweemaal derde en vier keer vierde. Voor zijn teamgenoot Pierre Gasly was de vijfde plaats in Monaco tot dusver de beste prestatie.

"We weten dat wij het zelf beter kunnen doen en dat gaan we ook proberen", vertelt Verstappen. "We hebben nog wat meer performance van de auto en motor nodig, maar het is natuurlijk niet eenvoudig om dat in een paar races om te draaien. Mercedes en Ferrari maken ook stappen."

Lewis Hamilton viert zijn overwinning in Monaco. (Foto: Pro Shots)

'We moeten sowieso dichterbij komen voor de titel'

In het kampioenschap bezet Verstappen met 78 punten de vierde plaats. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Hamilton bedraagt 49 punten. Hij denkt dat het lastig wordt om nog mee te strijden om de wereldtitel.

"We moeten sowieso dichterbij komen om aan het wereldkampioenschap te kunnen denken. Natuurlijk denk je er altijd aan, maar uiteindelijk moet je er ieder weekend het beste uit proberen te halen. Dat hebben we tot nu toe, misschien op Monaco na, gedaan, maar voor een kampioenstitel moeten we het nóg beter doen."

De Grand Prix van Canada staat komend weekend op het programma. De eerste en twee vrije training worden vrijdag verreden. Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie en zondag gaan de lichten om 20.10 uur (Nederlandse tijd) op groen voor de race.