Honda is optimistisch gestemd over de betrouwbaarheid van de motoren in de auto's van Red Bull Racing en Toro Rosso. Volgens de Japanners kan de krachtbron van onder anderen Max Verstappen zeker zeven races mee.

Honda, dat in de Formule 1 Red Bull Racing en Toro Rosso van motoren voorziet, bracht voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een upgrade, die de duurzaamheid zou moeten verbeteren.

Aangezien er in die race en de daaropvolgende Grands Prix in Spanje en Monaco geen problemen waren, denkt Honda het beoogde doel te hebben bereikt. Volgens de regels die dit jaar gelden, mag een coureur maar drie motoren gebruiken. Bij een vierde volgt een gridstraf.

Volgens technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda F1 moet de motor in ieder geval nog vier races meegaan. "Daar hopen we wel op, al moeten we nog zien hoe het loopt", zegt hij tegen Motorsport. "Het draait er ook om hoe je de motor gebruikt."

Honda rekent op gridstraf voor Verstappen

Volgens de directeur ligt het er vooral aan hoeveel een coureur vraagt van de krachtbron. "Als je constant aan het pushen bent, gaat dat ten koste van het aantal kilometers dat je kunt rijden. We zoeken nu naar de optimale balans. We hopen 5.000 tot 6.000 kilometer met één motor te kunnen rijden."

Toch staat Verstappen en zijn teamgenoot Pierre Gasly dit seizoen sowieso een gridstraf te wachten, verwacht Tanabe. De eerste motor werd namelijk al na drie races ingeruild, terwijl Honda nog voor de zomerstop een tweede wissel verwacht, mogelijk met een nieuwe upgrade.

"Dat hangt ook af van de timing", stelt de Japanner. "Als je een crash hebt of een probleem met de motor, moet je dat direct aanpakken. Als we dat met de Spec-2-motor moeten doen, dan doen we dat."

De volgende Grand Prix staat voor 9 juni op het programma, als er op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada wordt gereden.