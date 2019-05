Uitvaller Charles Leclerc was dit weekend de grote verliezer van de Grand Prix in Monaco. Volgens Nico Hülkenberg reed de jonge coureur van Ferrari te agressief en gefrustreerd.

"Hij kwam van erg ver en er was nauwelijks een gat", zei Hülkenberg tegen Motorsport. "Hij was te agressief en te ambitieus op dat moment."

Daarmee doelt Hülkenberg op een mislukte inhaalactie van Leclerc aan het begin van de race in de krappe bocht La Rascasse. Leclerc schampte de vangrail en spinde op de baan. De Monegask liep een lekke band op en reed daarop veel te hard naar de pitstraat. Het zorgde voor een safteycar en het uitvallen van de Ferrari-coureur.

Hülkenberg wist dat hij in Rascasse een aanval kon verwachten, want hij had over de boordradio gehoord dat Leclerc daar een ronde eerder een knappe maar risicovolle passeeractie ten opzichte van Romain Grosjean had gemaakt.

"Ik wist dat het er aankwam. Als coureur moet je altijd je kansen inschatten, maar ik denk dat Leclerc wat ongeduldig was."

Leclerc moest door een strategische fout van Ferrari in de kwalificatie als vijftiende starten, waardoor hem een inhaalrace te wachten stond op het smalle stratencircuit. "Hij was daar duidelijk gefrustreerd over. Hij wilde snel door het veld, maar in Monaco werkt dat niet zo", zei Hülkenberg, die als dertiende finishte.

Nico Hülkenberg gaf Leclerc nauwelijks ruimte om in te halen. (Foto: Pro Shots)

Teambaas Ferrari vindt dat Leclerc juiste instelling heeft

Teambaas Mattia Binotto van Ferrari nam zijn jonge pupil niets kwalijk na zijn vroege uitvalbeurt. "Charles had een sterke start en wist dat hij moest knokken om zijn weg naar voren te vinden."

"Als je agressief moet rijden, brengt dat altijd een risico met zich mee. Hij liet een paar mooie inhaalacties zien, maar bij die laatste ging hij er misschien net iets te hard in."

"Maar dat is wel de juiste instelling", zei de Italiaan. "Hij heeft aangetoond dat hij niet het type is dat ooit opgeeft."

Leclerc blijft na zijn uitvalbeurt vijfde in de WK-stand, met 21 punten achterstand op nummer vier Max Verstappen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton won de race in Monaco en breidt zijn leidende positie in de WK-stand verder uit.

Over twee weken staat in Canada de zevende Grand Prix van het jaar op het programma.