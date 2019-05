De Grand Prix van Monaco staat jaarlijks in steen gebeiteld op de Formule 1-kalender, terwijl het circuit eigenlijk al jaren ongeschikt is voor de koningsklasse. Moet dat niet anders?

67 ronden lang keek Max Verstappen zondag naar de achtervleugel van Lewis Hamilton. Alsof er een sleepkabel aan de Mercedes zat die de Red Bull van de Nederlander meetrok.

Verstappen zag wat de mensen langs de baan en thuis op de bank ook zagen. Hamilton had bij de enige pitstop van de kop in de elfde ronde de verkeerde banden meegekregen. Hij reed op de mediums, terwijl Verstappen en Vettel de finish wilden halen op de minder slijtende harde band.

Op elk ander circuit had Verstappen meedogenloos kunnen en moeten profiteren van deze fout van Mercedes, maar dit is Monaco. Het stratencircuit is nauw, de auto's breed. En Hamilton is dan de aangewezen persoon om de zege over de streep te trekken. Als jouw auto niet veel sneller is of je banden niet veel nieuwer zijn, dan is inhalen in Monaco zo goed als onmogelijk.

Dat inhaalprobleem is al jaren een doorslaggevende factor op het roemruchte stratencircuit. De race wordt voor een groot deel al op zaterdag beslist, als de coureurs met een beetje geluk een vrije ronde hebben om voluit te gaan. Dat is dan ook direct het moment waarop de charme van Monaco naar voren komt. Een Formule 1-auto in kwalificatietrim die door een goede coureur door de straten wordt gesleurd is smullen voor de liefhebbers.

De race op zondag is vaak een ander verhaal. Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, dan is het simpelweg een optocht. De race wordt vaak vanaf poleposition gewonnen. Inhaalacties die worden ingezet, eindigen vaak in tranen.

Charles Leclerc gaf daar zondag weer een goed voorbeeld van. Zijn eerste briljante inhaalactie op Romain Grosjean ging goed, maar een tweede poging op Nico Hülkenberg resulteerde in een spin en uiteindelijk in een versplinterde Ferrari.

Maar waarom keert de Formule 1 dan elk jaar terug in Monaco?

Monaco behoort tot de kroonjuwelen van de Formule 1 en de autosport in het algemeen. De race is een essentieel onderdeel van de historie en daarmee ook de uitstraling van de koningsklasse.

TV-kijkers schakelen massaal in, terwijl ze echt wel weten dat er een optocht komt. Bij geen enkele race is de hoop op regen zo groot. Maar Monaco hoort bij de Formule 1 en een kalender zonder is dus ondenkbaar.

Merken als Red Bull, Ferrari en Mercedes vinden het ontzettend belangrijk om zich te profileren in Monaco. Het team van Max Verstappen pakt qua gastenontvangst nergens zo uit als in het kleine stadstaatje. De race heeft de sport eigenlijk in een soort houdgreep.

Verstappen eindigde de race als vierde door een tijdstraf. (Foto: Pro Shots)

Zijn er aanpassingen aan het circuit mogelijk?

Daardoor moet de organisatie in Monte Carlo hard aan de slag om iets te doen aan het circuit. Er is weinig bewegingsruimte, maar wellicht kan de laatste bocht voor de tunnel iets vloeiender gemaakt worden. Of kan de drs-zone terugkeren in de tunnel.

Misschien moet de chicane in de haven wat verder richting de linkerbocht Tabac komen te liggen. Ervan uitgaande dat Monaco nog jaren op de kalender blijft, moet er in ieder geval iets gebeuren. Het is de vraag of de Amerikaanse eigenaren van de sport deze noodzaak ook zien.

Mocht er niets veranderen, dan moeten de fans de duurste optocht ter wereld maar voor lief nemen. De volgende Grand Prix is traditioneel Canada, op een circuit met lange rechte stukken en brede uitremzones. Het voelt voor de gekooide paradijsvogels van de Formule 1 doorgaans als een bevrijding.