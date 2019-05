Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing houdt een vervelend gevoel over aan de vierde plek van Max Verstappen in de Grand Prix van Monaco. De Nederlander finishte zondag weliswaar als tweede, maar eindigde door een tijdstraf naast het podium.

Verstappen werd door de stewards bestraft omdat hij de pitstraat op een onveilige manier had verlaten. De Limburger kwam bij het wegrijden licht in botsing met Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die op hetzelfde moment ook zijn banden liet vervangen, en kreeg een tijdstraf van vijf seconden.

"Max reed een machtige race en zat met veel passie achter het stuur. Dan voelt de vierde plek een beetje bitter", bekende Horner na de race in Monte Carlo in gesprek met Motorsport.com.

"Het is toegestaan om iemand te passeren in de pitstraat, maar helaas ging het net niet goed. We moeten de beslissing van de stewards accepteren, ook al is dat niet makkelijk. Max verdiende gewoon een podiumplek voor de race die hij heeft neergezet."

De 21-jarige Verstappen kwam op het stratencircuit als tweede over de streep achter winnaar Lewis Hamilton van Mercedes. Door zijn tijdstraf moest hij ook Ferrari-coureur Sebastian Vettel en Bottas voor zich dulden in de einduitslag.

Verstappen eindigde door een tijdstraf als vierde in Monaco. (Foto: Pro Shots)

'Verstappen vocht als een leeuw'

Hoewel Horner baalt van de manier waarop Verstappen naast een podiumplek greep, is de Brit wel content met wat zijn coureur liet zien. Verstappen bleef in de slotfase continu in het spoor van Hamilton, die zijn naaste belager op kwetsbare banden met veel pijn en moeite achter zich kon houden.

"Het is bemoedigend om te zien dat Max daartoe in staat was", vindt Horner. "Hij bleef maar pushen en vocht als een leeuw om Lewis te passeren. Hij bleef rustig en probeerde de enige kans te pakken die hij had. Jammer dat het niet lukte, maar het was de moeite waard."

Met Pierre Gasly eindigde er nog een Red Bull Racing-coureur in de top vijf. Voor de Fransman, die de race op het Circuit de Monaco door een gridstraf vanaf de achtste plek begon en als vijfde finishte, was het tot dusver zijn beste eindresultaat in dit seizoen.

In de WK-stand zakte Verstappen een plekje naar de vierde positie, met een achterstand van vier punten op nummer drie Vettel (82 om 78). Gasly staat na zes races zesde met 32 punten.