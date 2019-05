Max Verstappen is niet enorm teleurgesteld met zijn vierde plaats in de Grand Prix van Monaco. De Nederlander van Red Bull Racing werd na de finish teruggezet van de tweede naar de vierde plaats vanwege een tijdstraf van vijf seconden.

"Het is jammer. We waren echt snel. We hebben dik verdiend meegedaan om het podium. Als je over de hele wedstrijd kijkt, dan hebben we het gewoon goed gedaan", zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Van de stewards kreeg Verstappen de sanctie opgelegd omdat hij al vroeg in de race Valtteri Bottas hinderde in de pitstraat. De Limburger raakte de auto van de Fin van Mercedes, die daarbij een lekke band opliep en nog een keer naar binnen moest.

In het vervolg slaagde Verstappen er niet in om achtervolgers Sebastian Vettel en Bottas op een achterstand van vijf seconden te rijden, waardoor hij naast zijn eerste podiumplek in Monaco greep.

Verstappen zette constant druk op Hamilton. (Foto: Pro Shots).

'Kwestie van laat remmen en zien waar we eindigen'

Verstappen probeerde in de slotfase nog winnaar Lewis Hamilton te passeren, maar hij kwam de Brit van Mercedes bij de chicane na de tunnel niet voorbij en toucheerde ook hem nog.

"Ik wist natuurlijk dat ik die tijdstraf had. Ik pushte hem. Hij ging heel langzaam rijden, omdat hij zijn zachtere banden wilde sparen waar hij al zo lang op reed", aldus Verstappen.

"Maar op een gegeven moment moest hij wel harder gaan rijden, omdat ik heel dicht achter hem zat. Ik zag dat hij het op een paar delen van het circuit moeilijk had, dus het was een kwestie van laat remmen en zien waar we eindigen."

Verstappen kreeg behalve de tijdstraf ook nog twee strafpunten op zijn licentie. Hij komt daarmee op zeven strafpunten, pas bij twaalf strafpunten over een periode van twaalf maanden wordt een coureur een race geschorst.