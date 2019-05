Lewis Hamilton kan amper geloven dat hij zondag de Grand Prix van Monaco wist te winnen. De Brit van Mercedes kampte in het tweede deel van de race met slechte banden, maar hield desondanks Max Verstappen achter zich.

"Dit was absoluut de moeilijkste race uit mijn carrière, maar ik vocht in de geest van Niki (Lauda, red.)", zei hij in een eerste reactie op het befaamde stratencircuit, waar inhalen bijna onmogelijk is.

"Ik dacht aan Niki in de auto. Ik probeerde de focus te houden en hem trots te maken. Ik weet zeker dat hij van boven mee heeft gekeken en zijn pet voor me heeft afgedaan. Ik mis hem."

Lauda overleed eerder deze week op zeventigjarige leeftijd. De Formule 1-legende was er verantwoordelijk voor dat Hamilton in 2013 de overstap maakte van McLaren naar Mercedes, waar hij deels eigenaar van was.

Hamilton eerde Lauda door tijdens de race een schitterende roodgekleurde helm te dragen, die vrijwel identiek was aan de helm die de Oostenrijker in het verleden droeg.

Hamilton viert zijn zege in Monaco. (Foto: Pro Shots)

'Lang geleden dat ik op zulke slechte banden heb gereden'

Hamilton uitte over de boordradio al vrij snel zijn onvrede over de banden. Hij gaf toen aan dat het team op deze manier de wedstrijd aan het verliezen was, maar de engineer bleef hem moed inpraten.

"Ik moest op de baan blijven. Het is lang geleden dat ik op zulke slechte banden heb gereden. Ik denk dat Shanghai 2007 de laatste keer was. Het is me gelukt de finish te halen en dat is een klein mirakel", aldus de vijfvoudig wereldkampioen.

Hamilton werd in de absolute slotfase nog bijna gepasseerd door Verstappen, maar de Nederlander van Red Bull Racing slaagde daar bij de chicane na de tunnel niet in en raakte zelfs nog even de achterkant van zijn concurrent.

"Het was een late duik van Max. Het was close, ik zag hem op het laatste moment. Hij zat met zijn voorkant naast me en toucheerde me nog licht, maar gelukkig heb ik gewonnen. Hij maakte het me wel erg moeilijk", vertelde Hamilton.

Verstappen kwam als tweede over de finish, maar door een tijdstraf wegens het hinderen van Valtteri Bottas in de pitsstraat werd hij achter Sebastian Vettel en de Fin vierde in de uitslag.