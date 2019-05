Max Verstappen is zondag mede door een tijdstraf als vierde geëindigd in de Grand Prix van Monaco. De race op het fameuze stratencircuit werd gewonnen door Lewis Hamilton.

Verstappen kwam in Monte Carlo kort achter Hamilton als tweede over de finish, maar door een tijdstraf van vijf seconden na een incident met Valtteri Bottas werd hij achter Sebastian Vettel en de Mercedes-coureur als vierde geklasseerd in de uitslag.

In de zesde race van het jaar wist Mercedes voor het eerst niet de eerste twee plaatsen te pakken. Vettel is met zijn tweede plek de eerste coureur van een ander team die op een van de hoogste twee tredes van het podium staat.

Toch was het geen geweldig weekend voor Ferrari, want Charles Leclerc viel al vroeg uit met een beschadigde bolide. Red Bull-coureur Pierre Gasly legde beslag op de vijfde plek, zijn beste prestatie van het seizoen. Bovendien pakte hij een extra WK-punt met de snelste raceronde.

Door zijn zege breidt Hamilton zijn leiding in de WK-stand uit. Hij heeft na zes races 137 punten, Bottas volgt met 120. Vettel (82) passeert Verstappen (78) in de WK-stand en heeft de derde plek in handen.

Uitslag GP Monaco 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Vettel (Ferrari) 18 punten

3. Bottas (Mercedes) 15 punten

4. Verstappen (Red Bull) 12 punten

5. Gasly (Red Bull) 10 punten +1

6. Sainz (McLaren) 8 punten

7. Kvyat (Toro Rosso) 6 punten

8. Albon (Toro Rosso) 4 punten

9. Ricciardo (Renault) 2 punten

10. Grosjean (Haas) 1 punt

Leclerc zorgt voor safetycar

Verstappen had een goede start en wist zijn Red Bull naast de Mercedes van Bottas te krijgen, maar de Fin had in de buitenbocht meer snelheid en bleef de Nederlander voor. Daardoor behield Mercedes met leider Hamilton en Bottas de eerste twee plaatsen.

Leclerc moest na de strategische fout bij de kwalificatie als vijftiende van start en begon op zijn thuiscircuit aan een inhaalrace. In de negende ronde ging het mis toen de Ferrari-coureur spinde bij een poging om Nico Hülkenberg van Renault te passeren.

Leclerc liep een lekke achterband op en bereikte met een compleet vernielde band de pitstraat. Omdat de jonge Monegask enkele onderdelen had verloren, moest een safetycar de baan op.

Max Verstappen reed na de start achter de twee auto's van Mercedes. (Foto: Pro Shots)

Verstappen bestraft na 'unsafe release'

Dat was voor de complete top vier (Hamilton, Bottas, Verstappen en Vettel) het teken om al heel vroeg een pitstop te maken. De bandenwissel van Verstappen was net iets sneller dan die van Bottas, waardoor de Nederlander de Fin inhaalde in de pitstraat.

Daarbij was er wel contact tussen beide auto's en de wedstrijdleiding stelde een onderzoek in naar het incident. Verstappen kreeg uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden opgelegd wegens een zogenoemde 'unsafe release'.

Bottas moest vanwege de schade na de touché met Verstappen een tweede pitstop maken en kwam achter Vettel als vierde weer de baan op. Ondertussen was Leclerc al uitgevallen, doordat de schade aan zijn Ferrari te groot was. Hij was de enige uitvaller van de dag.

Halverwege de race vielen enkele druppels regen, maar veel te weinig voor de coureurs om te overwegen een bandenwissel te laten uitvoeren.

Hamilton ondervond in de slotfase veel hinder van slijtage aan zijn voorwielen die bijna zeventig rondes meegingen, maar reed de race gewoon uit. Verstappen zat continu vlak achter de Brit en drong enkele malen aan.

In de voorlaatste ronde probeerde Verstappen het, maar tikte hij Hamilton aan. De Brit behield de leiding en won de race.

Doordat Vettel en Bottas kort achter de Limburger finishten, schoven zij vanwege de tijdstraf voor Verstappen een plek op in de uitslag.